Natalia Jiménez anuncia su boda con Arnold Hemkes: la historia de la pareja

Natalia Jiménez y Arnold Hemkes se casan. La cantante madrileña de 43 años ha anunciado su próxima boda en Instagram al publicar la foto de su compromiso junto al empresario y mánager mexicano con quien lleva dos años de relación.

"Dije que sí !!! 😍💍", dice el inicio del comentario que acompaña la imagen. "Si antes El Escorial era importante para mí, ahora lo va a ser mucho más, no solo para mí, sino para ti también ♥️", apunta refiriéndose a su chico.

Natalia Jiménez, para la que será su segundo matrimonio, se muestra feliz y satisfecha en su publicación: "Estoy muy orgullosa del amor que tenemos y de todo lo que hemos conseguido juntos, y no puedo esperar a ver lo que nos depara el futuro. Gracias por aparecerte en mi vida y llenarla de amor y alegría. Eres luz para mí, para mi hija [Alessandra, de seis años] y toda la gente que se cruza contigo. Soy la mujer más suertuda y afortunada de poder pasar la vida contigo!"

El amor surgió en el trabajo

La historia de amor de Natalia y Arnold empezó como una historia laboral. El empresario ejercía de road manager de la cantante y ya llevaban años de relación cuando saltó la chispa. En 2021, un año después de la separación de Natalia Jiménez y Daniel Trueba, padre de Alessandra, saltó la chispa.

La pareja inició una relación que no han ocultado en redes sociales, mostrándose felices y enamorados en sus publicaciones en redes sociales.

Hacen un tándem perfecto, decía Natalia en una entrevista en ¡Hola! asegurando que tienen muchas cosas en común. "Salimos en moto juntos, salimos en el kayak, salimos por ahí de viaje. Hacemos muchas cosas. Estamos supercontentos y, pues nada, ahí vamos poquito a poquito", decía ilusionada poco después de darse a conocer la relación.

En esa entrevista ya hablaba de una posible futura boda. "En Florida desde luego que no [se casaría]. O sea, no, este estado para casarse es lo peor que existe. No, ¡jamás, nunca!", apuntó para luego explicar los motivos de esta afirmación tajante: "Miren las leyes. O sea, es terrible. Mejor nos olvidamos de eso. Nada. Yo estoy muy bien. Si me vuelvo a casar, me caso con un ritual hippie en Tulum y así con velas y cocos y traemos unos monos araña que nos traigan los anillos y eso basta".