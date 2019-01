Natalia Sánchez y Marc Clotet han sido padres de una niña

El pasado mes de agosto Natalia Sánchez anunciaba que estaba embarazada con una preciosa foto en blanco y negro junto a su chico, el también actor Marc Clotet.

Y aunque esperaban el nacimiento para dentro de un mes, la pequeña se ha adelantado haciendo que sus padres empiecen el año de la mejor manera posible.

Ha sido la propia Natalia la que ha dado la noticia a través de las redes sociales, donde se puede ver una foto de la bebé con su manita en primer plano agarrada al dedo de su padre.

"Día 08/01/2019. Desde hace 36h he perdido la noción del tiempo y del espacio y no tengo muy claro ni el día de la semana, ni si es de día o de noche, pues siento como si hubiera pasado toda una vida", explica añadiendo que la pequeña se ha adelantado un mes y que los ha pillado "sin los deberes hechos (ni las maletas)" pero que todo ha ido de maravilla en un parto natural rodeada de un equipo médico al que también le da las gracias.

También tiene unas preciosas palabras para su chico: "Para ti, Marc Clotet, no tengo palabras... simplemente, gracias por existir. Te quiero. Ahora toca descansar lo que podamos y cuidar mucho de este pequeño saco que amor sin el que ya no me imagino nuestras vidas".

Por su parte, el actor también ha compartido la misma imagen y ha desvelado el nombre de su hija: "El mayor regalo que la vida podía darnos ha querido conocernos antes de tiempo. Bienvenida al mundo pequeña Lia!"