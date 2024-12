Nelson Évora, expareja de Ana Peleteiro, se desvincula de la deportista tras contar que sufrió abusos sexuales

El pasado 9 de diciembre Ana Peleteiro se confesó en redes, con un vídeo, en el que comunicaba que sufrió malos tratos y abusos sexuales por parte de su expareja.

En su relato, a través del vídeo que publicó en TikTok, la deportista olímpica hizo varias confesiones. "Se ponía un cristal templado, que no permitía ver el teléfono, a no ser que estuvieses de frente, porque decía que no paraba de mirarle el teléfono cada vez que escribía. Y aún así, me quedé. Cada vez que sospechaba que estaba hablando con otra persona más, con otra chica más, pues intentaba o estaba a punto de descubrir una infidelidad, me decía que estaba completamente loca, que eran invenciones de mi cabeza. Y que iba a acabar rompiendo nuestra relación por tanta desconfianza. Y aún así, me quedé", expresa.

"Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento. Y aún así me quedé. Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta, al pelo, la forma de actuar con mi familia, distanciarme de muchísima gente, y aún así me quedé", relata.

En su narrativa, Peleteiro contó que "cuando llegó la pandemia me dejó sola durante cuatro meses, teniendo la oportunidad de pasarla juntos. Y aún así me quedé. Descubrí que tenía una doble vida. Otra relación a escondidas. Y aún así me quedé y le perdoné".

"Me decía que si no manteníamos relaciones sexuales siempre que él quería, deterioraría la relación y que, al fin y al cabo, quien no comía en casa comía fuera. Y que si luego me era infiel, que tampoco me sorprendiese. Y aún así me quedé", afirmó.

Las declaraciones de Nelson Évora: "No soy yo"

Actualmente, se sabe que la deportista está casa con el entrenador Benjamin Compaoré, con quien tiene una hija en común llamada Lúa.

No obstante, aunque realmente la gallega no menciona ningún momento en el nombre de la expareja a la que hace alusión, muchos medios han hablado de Nelson Évora, quien conoció en 2016 cuando ambos tenían el mismo entrenador y ella tenía 20 años.

Comunicado de Nelson Évora en redes | Instagran (nelson_evora)

En relación a estas declaraciones, el deportista portugués se ha manifestado a través de redes sociales. "En seguimiento de las noticias que han estado circulando y que involucran mi nombre, me gustaría expresar mi empatía por Ana y por todas las mujeres y hombres que pasan por este tipo de situaciones. La persona objeto de esta historia no soy yo. Por lo tanto, les agradecería que no me asociaran a este testimonio, bajo pena de consecuencias legales", manifiesta.

Quién es Nelson Évora

El deportista nació en Costa de Marfil en 1984. Representó a Portugal en dos ocasiones en los Juegos Olímpicos y en su segunda vez, cuando estaba con Peleteiro en 2020. Más allá de triunfar en el mundo deportivo, también ha participado en formatos como Bailando con las estrellas.