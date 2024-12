Quién es Nelson Évora, la expareja de Ana Peleteiro

Ana Peleteiro ha sorprendido con un duro testimonio como víctima de violencia de género. La triatleta ha publicado un vídeo en Tiktok contando lo que vivió con su expareja, de quien ha preferido no revelar la identidad.

Siguiendo un nuevo movimiento de la red social por el que se cuenta lo que se ha llegado a aguantar en una relación, la gallega ha sido clara: "Decía que no hablaba públicamente de nuestra relación para protegernos porque 'el que no sabe no estropea'. Y aún así, me quedé. Discutía conmigo y me amenazaba con dejarme cada vez que subía stories con él de cosas del día a día. Y aún así, me quedé. Tenía amigas nuevas cada mes y se inventaba películas de que eran amigas de hacía mil años y era mentira. Eran como amantes. Yo en ese momento, obviamente no lo sabía. Ahora sí. Y aún así me quedé, porque me lo creía".

Se ponía un cristal templado, que no permitía ver el teléfono, a no ser que estuvieses de frente, porque decía que no paraba de mirarle el teléfono cada vez que escribía. Y aún así, me quedé. Cada vez que sospechaba que estaba hablando con otra persona más, con otra chica más, pues intentaba o estaba a punto de descubrir una infidelidad, me decía que estaba completamente loca, que eran invenciones de mi cabeza. Y que iba a acabar rompiendo nuestra relación por tanta desconfianza. Y aún así, me quedé", relata.

"Me despertaba por las noches teniendo relaciones sexuales sin consentimiento. Y aún así me quedé. Cambió absolutamente todo de mí, desde la vestimenta, al pelo, la forma de actuar con mi familia, distanciarme de muchísima gente, y aún así me quedé", desvela la deportista, entre muchas más declaraciones.

Los medios y las redes sociales no han tardado en hacerse eco de este relato. Actualmente, se conoce que Peleteiro está casada con el también su entrenador Benjamin Compaoré, con quien tiene un hijo, pero al referirse a un noviazgo pasado, se ha puesto el foco en una expareja en concreto, pues solo se le conoce un novio anterior.

El anterior de Peleteiro

Pese a no saber a ciencia cierta si esta es la pareja de la que habla Peleteiro, muchos medios han hablado de Nelson Évora, al que conoció en 2016 cuando ambos tenían el mismo entrenador y ella tenía 20 años.

El deportista nació en Cota de Marfil en 1984. Fue abanderado de Portugal en dos ocasiones en los Juegos Olímpicos, y la segunda vez fue cuando estaba con Peleteiro, en 2020. En total ha participado en cuatro JJOO de verano entre 2004 y 2020, consiguiendo una medalla de oro en Pekín 2008.

Además de triunfar en el deporte, se le ha podido ver en televisión portuguesa, en formatos como Bailando con las estrellas. Además, se ha convertido en padre.

Según una entrevista que concedió la atleta a Yo Dona, su ex le controlaba a quién seguía en Instagram, y le prohibía tener otros deportistas entre sus seguidos. De hecho, en otra ocasión también ha desvelado cómo era vivir con su ex, quien la obligaba a hacer todas las labores domésticas. "Se iba fines de semana a su casa, de repente, desaparecía y yo no sabía nada de él durante todo el fin de semana", añadió.

En una entrevista para David Broncano, también dejó caer que fue su anterior novio con quien tuvo una relación tóxica: "Ya no tengo el mismo novio, pero bueno… Ojalá me hubiese durado menos. Puf, qué pereza".