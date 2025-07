Nicki Minaj aviva su guerra contra SZA: "¿Qué has hecho aparte de cantar con autotune?"

Nicky Minaj aviva su guerra contra SZA: "¿Qué has hecho aparte de cantar a la tirolesa con autotune?" | Getty Images

¿Puede un simple tweet reabrir viejas heridas e iniciar una guerra pública entre dos artistas? Pues, en el caso de Nicki Minaj y SZA, sí.

Todo comenzó el pasado martes 15 de julio cuando el manager de SZA, Punch TDE , publicó un tweet con dos palabras: "Broken Barbies". Esta publicación, que simplemente era el título de la nueva canción de iAMLYRICS, una de sus artistas representadas, no fue interpretada por Nicki Minaj de la misma forma.

El tweet prendió rápidamente la mecha de la rapera, reabriendo viejas heridas que tenía con el manager y empezando a publicar tweets atacándole. Al parecer, Punch TDE había estado intimidándola y acosándola por redes desde 2012, e incluso había iniciado toda una campaña de desprestigio contra ella. Además, la rapera asegura que tiene guardados todos los tweets al respecto y que todo esto inició después de que ella rechazara sus "propuestas comerciales", buscando así causarla "daños financieros".

SZA se une a la batalla

A partir de este punto, algo que podría haberse quedado en una serie de acusaciones hacia el manager de una artista, explotó por completo a raíz de un tweet de SZA. Después de dos meses sin publicar nada en X, la artista estadounidense publicó un tweet que, de nuevo, Nicki Minaj no se tomó demasiado bien.

En él, SZA hacía mención a mercurio retrógrado, un fenómeno de la astrología que supuestamente afecta a la conducta humana, y la expresión "No muerdas el anzuelo, ganso tonto". Sin embargo, en el tweet no se hacía mención ninguna a Nicki Minaj, pero el hecho de que hubiese vuelto a usar su cuenta para decir esas palabras concretas era un claro ataque a ojos de la rapera.

Debido a ello, los insultos y acusaciones hacia SZA no han cesado desde entonces. Entre otras cosas, la voz de la artista y su forma de cantar han sido motivo de burla tanto por parte de Nicki Minaj como por varios usuarios de X, llegándola a acusar incluso de hacer uso de autotune.

A raíz de esta ola de hate, SZA respondió diciendo que quería volver a estar "calmada, tímida y mansa" y compartía sus intenciones de de centrarse en el "amor real" que la estaban dando en sus conciertos, en que sus padres tienen buena salud y que está siendo más exitosa que nunca como artista.

La furia de la rapera

Aunque todo esto podría haberse quedado así, Nicki Minaj no se ha detenido por un momento y ha seguido criticando a la artista, incluso metiéndose con aspectos de su físico. Concretamente, ha hecho referencia en múltiples ocasiones a su pelo y a las características pecas de la artista, a las cuales ha calificado de falsas.

Otro aspecto que la rapera ha criticado es la bajada en reproducciones que SZA experimentó a partir del mes de mayo, acusándola de que sus anteriores cifras se habían debido al uso de bots. En esta misma línea también ha alardeado de haber realizado shows con 80.000 personas y en cambio afirma que ha estado en países en los que ni siquiera han oído hablar de SZA. Además, ha reprochado a la artista el no haber intervenido cuando Punch TED estuvo intimidándola y acosándola, probablemente el motivo real de todo este odio lanzado hacia ella.

El pasado de SZA en su contra

Gracias a la meticulosa investigación de algunos de los fans de la rapera, varios tweets antiguos han entrado en el foco de atención, dejando en mal lugar a SZA. En ellos, puede verse cómo la cantante critica a otras compañeras de profesión como Beyoncé y Rihanna, algo que Nicki Minaj ha aprovechado para sumar a sus críticas y acusarla de ser una persona falsa e interesada.

Ante estas acusaciones, SZA no ha salido a defenderse, sino que se ha limitado a subir varios tweets en los que se indica que su álbum SOS es elegible para el "nueve veces platino" y CTRL para el "siete veces platino". Lo único que ha dicho en su defensa es que ella no se refería a nadie con ese tweet y respondió directamente a Nicki Minaj diciéndole que no le importaban "ninguna de esas cosas raras" que dijo sobre ella. Otra estrategia que ha utilizado la cantante para defenderse es publicar una captura de una supuesta conversación privada en la que Nicki Minaj se había ofrecido a colaborar con ella.

Por el momento, la guerra parece haberse detenido, pero el clima en redes sociales entre los fans de las artistas podría volver a hacer estallar la tensión en cualquier momento.