Nicki Nicole y Peso Pluma confirman su relación con un beso en pleno concierto después de una cobra

Nicki Nicole y Peso Pluma han dado el paso definitivo en su relación, y han mostrado su amor al mundo en vivo y en directo.

La artista argentina han invitado al cantante mexicano a subir al escenario en su último concierto, celebrado en CDMX, y le ha agradecido por venir a su show a cantar con ella. Él le ha respondido con un "te amo mi amor", y ha sellado su romántica declaración con un beso.

Un beso que parece que la intérprete de Colocao no se esperaba y ha reaccionado con una cobra, pero finalmente ha terminado besando al artista, que ya había intentado propinarle un beso anteriormente sin éxito.

Y es que hace poco Nicki confesó en una entrevista que no había nada oficial con el mexicano: "Nos estamos conociendo. Es muy difícil con la vida que tenemos conocer a alguien y que la gente no lo sepa, a mí en lo personal no me molesta, el me cae bien yo le caigo bien está todo bien [...] La realidad es que somos amigos, está todo piola", contó.

Tal vez no se esperase un beso en público por parte Hassan —nombre real de Peso Pluma— después de estas declaraciones, y por eso se puede apreciar la incredulidad de la artista.

Tras este beso furtivo, las redes sociales se han llenado de comentarios y memes, entre ellos, sobre todo de señalando que no creen que Nicki Nicole esté enamorada del intérprete de Ella baila sola:

"Nicki Nicole no quiere a Peso Pluma, pero no están preparados para esta conversación…", "pobre diablo no sabe dónde se está metiendo", "siento que ella no lo quiere", "lo pillada que se queda Nicki......... no voy a comentar", "lo veo tan forzado por parte de Nicki", etc.

Por otro lado, los fans de la pareja han shippeado muchísimo este beso que llevaban tanto tiempo esperando presenciar.