Nicole Kidman y su hija Bella Cruise: aires de reconciliación tras años separadas por la cienciología

Tom Cruise y Nicole Kidman firmaron los papeles de divorcio en el año 2001 y los hijos que adoptaron cuando se casaron en 1990, Bella y Connor, fueron el daño colateral de la separación.

No es ningún secreto que ha existido un gran distanciamiento entre los hijos y la madre, que no los mencionó cuando recogió en 2018 el Globo de Oro a Mejor Actriz por 'Big Little Lies'. "Mis hijas aún están despiertas. Sunny, Faith, os quiero. Os llevo esto a casa, mis pequeñas", dijo refiriéndose a los hijos fruto de su relación con Keith Urban.

Sin embargo, un pequeño gesto digital entre madre e hija ha levantado las sospechas sobre un posible acercamiento entre ellas. Bella Cruise, que ahora tiene 27 años, ha dado 'me gusta' a dos publicaciones de su madre en Instagram, un detalle que no ha pasado desapercibido en los medios estadounidenses.

"Es muy importante teniendo en cuenta lo que ha pasado entre ellas. Tener de nuevo a su hija en su vida va más allá de los sueños de Nicole. Se ha perdido mucho durante estos años, incluida la boda de Bella", aseguró una fuente cercana a la actriz a la revista New Idea.

LA EDUCACIÓN Y LA CIENCIOLOGÍA, MOTIVO DE DISTANCIAMIENTO

La relación entre Nicole y sus hijos Bella y Connor comenzó a enfriarse tras la separación del matrimonio, de la que han pasado ya 19 años. Fue precisamente la educación de los pequeños uno de los motivos del divorcio de la pareja, ya que según se publicó en 2001 la actriz no estaba de acuerdo con que los niños fuesen educados en la Cienciología.

"Mis hijos no me llaman ‘mami’. Ni siquiera me dicen ‘mamá‘. Me dicen ‘Nicole’... yo odio que me llamen de esa forma, y los regaño por ello", dijo en una entrevista en 2007. Fue entonces cuando Kidman reveló que sus hijos pasaban más tiempo con su padre y la entonces pareja de este, Katie Holmes.

Más tarde, en 2018, Kidman volvió a pronunciarse sobre la situación con sus hijos. "Son adultos. Son capaces de tomar sus propias decisiones. Han tomado la decisión de ser cienciólogos y como madre, mi trabajo es amarlos".

Otro gesto que se tradujo como un acercamiento entre madre e hija fue la creación en 2018 de la marca de ropa de Bella: 'BCK', que utiliza las siglas de su nombre completo: Bella Cruise Kidman.

Por su parte, Connor Cruise, de 25 años, no ha dado señales de acercamiento con su madre, a la que según varias fuentes prohibió asistir a su boda en abril de 2019 por petición de Tom Cruise.