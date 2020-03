Los niños también pueden ser rockeros: 7 pequeños que te dejarán alucinado

El rock no es solo para adultos. Si no que se lo digan a los chicos de Furious Monkey House, un grupo musical de peques entre 10 y 13 años de edad que se ha convertido en un auténtico fenómeno en las redes sociales gracias a su enorme talento. Pero el caso de estos chicos no es el único, ya que según parece el rock se lleva en la sangre. Y que tus hijos lo lleven en la sangre hace que los padres se diviertan colgándolo en YouTube.

EDUARDA HANKLEIN

Un ejemplo es el caso de Eduarda Hanklein, una niña brasileña que con tan solo cinco años es una auténtica experta tocando la batería. Su vídeo tocando la canción Toxicity de System Of A Down tiene más de un millón y medio de visitas y la ha llevado a la fama mundial.

THE MINI BAND

Los chicos de The Mini Band también están triunfando en YouTube con sus versiones de grupos de rock. Empezaron como una banda escolar pero la gran acogida que tuvieron en las redes sociales les llevaron a seguir con su proyecto, que ha llegado a presentarse a festivales y a tener su propio videoclip.

RYUNOSUKE BAND

En Japón les encanta las bandas de chicos, y los niños no podían ser menos. Ryunosuke Band es un grupo de tres pequeños de 9 años que hacen sus propias canciones de rock y que acumulan más de quince millones de visitas en algunos de sus vídeos de YouTube.

RYAN WATSON

Con tan solo 12 años, Ryan Watson es también una estrella con sus vídeos. Su canal no solo tiene versiones de canciones famosas, sino que también suele publicar temas propios, tutoriales sobre cómo tocar y vlogs sobre su vida privada.

LIL ROCK BAND

Lil Rock Band está formada por cuatro pre-adolescentes que buscan hacerse un hueco en el mundo de la música. Los vídeos de sus actuaciones en directo de su canal de YouTube superan los dos millones de reproducciones.

WJM THE BAND

Les reyes de los covers, las versiones de canciones de otros artistas, son los chicos de WJM The Band. La boy band está formada por chicos de 10 años y en sus redes sociales podemos ver que actuaciones y bolos no les falta.

UNLOCKING THE TRUTH

El de Furious Monkey House no es el único caso de éxito entre este tipo de bandas. Unlocking The Truth nació como un trío de chicos que tocaban en Times Square de Nueva York hasta que un sello discográfico los contrató y pudieron cumplir su gran sueño: grabar su primer álbum.