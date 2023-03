El nombre real de Sebastián Yatra y el motivo "espiritual" por el que no lo utiliza

Sebastián Yatra está triunfando rotundamente por todo el mundo. Canciones suyas como Tacones rojos, Traicionera o Pareja del año son muy conocidas y le han permitido llevarse varios premios.

Para su última canción, Una noche sin pensar, ha contado con la actriz Milena Smit como protagonista del videoclip y la portada está dibujada por una amiga de Aitana.

El nombre real de Sebastián Yatra

A pesar del éxito del colombiano, hay algunos detalles de su vida que mantiene de forma discreta, como por ejemplo que Yatra no es su apellido real.

Su nombre verdadero es Sebastián Obando Giraldo, pero fue su madre la que le aconsejó que utilizara el apelativo Yatra por motivos "espirituales". El artista lo reveló en una entrevista con Elle, en la que explicó que por qué lo hizo: "Fue mi madre quien me lo aconsejó como apellido artístico. Y ese camino me ha llevado lejos. Ella es una persona muy honesta, muy intuitiva, muy pura, una mujer que me ha acercado intensamente a su espiritualidad", aclaró.

El motivo de esto es que en hindú, Yatra significa 'camino sagrado a lo divino'. Su madre pensó que si optaba por esto, tendría suerte en su carrera y al final demostró que tenía razón.

A lo largo de los años, el intérprete de Tacones rojos ha querido reconocer la gran relación que tiene con su madre y en muchas ocasiones ha compartido imágenes en sus redes sociales junto a ella.

En 2021, le dedicó unas bonitas palabras por el Día de la Madre que emocionaron a sus fans. "En esta casa no es que sepamos mucho de posar o quedarnos quietos. Feliz día mami, sabes cuanto te amo, eres una persona única, un beso grande a todas las mamás disfruten su día y a su familia!!".

¿Conocías el nombre real de Sebastián Yatra y el motivo por el que no lo usa? Sin duda el lado espiritual de su madre ha hecho que el cantante haya optado por elegir otro.