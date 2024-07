Novedades sobre la enfermedad de Àngel Llàcer: casi pierde una pierna

Àngel Llàcer continúa recuperándose de una dura enfermedad que cogió durante un viaje a Vietnam, donde se contagió de una bacteria llamada shigella y tuvo que ser ingresado en la UCI durante dos semanas y enfrentarse a varias cirugías.

Tras cursar baja temporal en Tu cara me suena, el catalán ha estado desaparecido y la información que hemos conocido de él nos ha llegado a través de sus amigos o compañeros de trabajo como Chenoa, Lolita o recientemente Santiago Segura. El humorista estuvo en Y ahora, Sonsoles y ha desvelado que ya se encuentra fuera de peligro.

"Está recuperándose, porque ha sido muy fuerte lo que le ha pasado. Estoy convencido de que estará la temporada que viene", ha explicado sobre el futuro televisivo de Àngel, detallando que "casi perdió una pierna": "Estuvo en la UCI, estuvo a punto de perder una pierna, pero, por suerte, lo cogieron, acertaron, digamos, con la bacteria. Ahora está fuera del peligro".

La reaparición de Àngel Llàcer

Las palabras de sus amigos son tranquilizadoras para sus fans, así como que hace dos semanas pudimos verlo por primera vez desde su ingreso en la UCI. El catalán asistió a la ceremonia de premios Quèfem? para recoger el premio Mejor iniciativa infantil por El petit príncep, la obra que codirige con Manu Guix.

En esta gala, el catalán de 50 años quiso hablar con la prensa sobre su estado actual de salud, contando que no ha sido una época sencilla y era "la primera vez que salía en dos meses".

"Hace dos meses me operaron, he pasado cuatro veces por quirófano y me dijeron que iba a morir. Pero aquí estoy, he vivido, tengo dos meses de vida. No me esperaba tan joven recibir un premio", ironizó Àngel.

Recientemente, asistió al Teatre Grec de Barcelona para ver La gran nit de Dagoll Dagom. Se le pudo ver acompañado, mientras le ayudaban a caminar, ya que todavía tiene dificultades.