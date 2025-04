Amaia Montero sorprende convertida en Daenerys Targaryen de 'Juego de tronos'

"DRACARYS". Esta es la palabra que utilizan los personajes de Juego de tronos para ordenar a los dragones que lancen fuego, pero también es el texto que ha utilizado Amaia Montero en una nueva publicación de Instagram, compartida este domingo 13 de abril.

La cantante ha difundido un montaje fotográfico donde aparece rodeada de varios dragones y vestida al estilo Targaryen. Además, agradece a su hermana Idoia Montero haberle hecho "este Box simplemente perfecto". "Nadie me conoce como tú, te quiero", añade. Así, este movimiento se puede entender como una nueva indirecta a las informaciones contradictorias que llegan sobre su posible vuelta a La Oreja de Van Gogh.

De hecho, este no es el único mensaje en clave que lanza Amaia Montero desde que David Insua desveló que la artista estaría grabando un álbum nuevo con la que fue su banda este 2025, con canciones nuevas y antiguas; una noticia desmentida por El Diario Vasco, alegando "fuentes próximas a la cantante irunesa". El 6 de abril, la cantante publicó un retrato suyo con el texto: "Y es que empiezo a pensar ………………………………….. olvidar", una referencia clara a Rosas.

Ni Amaia Montero ni La Oreja de Van Gogh se han pronunciado sobre su presunta relación profesional, algo que sí ha hecho estos días Leire Martínez durante la promoción de su primera canción en solitario: Mi nombre. En una entrevista con El Mundo, aseguró que no le sorprende la vuelta de Montero. "No lo sabía, pero no soy tonta y lo sospechaba. Por esto sí me siento traicionada, pero ya está. Ellos siguen, yo no, ellos deciden". "Tampoco veo muchas más alternativas, la verdad", añadió para El País.

Con esta nueva publicación, la primera vocalista del grupo lanza un mensaje claro: está resurgiendo y preparando algo que sorprenderá.