Leire Martínez transforma el cariño del público en grandes cifras para 'Mi nombre'

Leire Martínez no se conforma con haber sido la vocalista de La Oreja de Van Goghdurante 17 años. Este 11 de abril, la cantante ha iniciado su carrera musical en solitario con Mi nombre, un primer sencillo con el que cierra su etapa con el mítico grupo y por el que está recibiendo una calurosa acogida entre el público.

Seis meses después de su salida de la banda y tras explicar lo ocurrido, Leire Martínez se ha sentido cómoda para volver al foco mediático, presentar su debut como solista y responder a las incógnitas sobre su salida de LODVG: "Intenté que el grupo se planteara qué era lo que no estaba funcionando y que le pusiéramos solución. Les reuní y se lo dije. Pero no creyeron que hubiese esa necesidad", cuenta para El País.

Como respuesta, gran parte del público está apoyando a la cantante durante sus primeros pasos como solista. "Antes había gente que me reconocía y me pedía una foto, pero ahora viene a demostrarme su cariño. Solo quieren darme un abrazo. Eso no me había pasado", explica para Vanitatis.

Todo este apoyo se ha transformado en grandes cifras comerciales para Mi nombre, ya que el tema ha conseguido sumar 152.160 escuchas en Spotify España durante su primer día de estreno, situándose en el puesto número 49 de las canciones más reproducidas en el país. De hecho, es la única novedad que ha entrado en el top 50 nacional, aparte de Carita lindade JC Reyes y Rauw Alejandro.

"¡Qué fuerte! Gracias, gracias, gracias", dice Martínez como agradecimiento a este logro. En cuanto al videoclip, Mi nombre suma más de 315.000 visualizaciones en YouTube, lo que sitúa a la canción en el segundo puesto de las tendencias musicales de la plataforma en España.

Cerrar una etapa para abrir una nueva

Durante los últimos días, Leire Martínez ha concedido varias entrevistas para explicar los detalles de su polémica salida de LODVG, ya que sus excompañeros compartieron la noticia a través de un comunicado en redes sociales: "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo". Desde entonces, la banda no ha vuelto a pronunciarse al respecto.

La artista vasca siente que no pudo despedirse del público antes de su salida de La Oreja de Van Gogh: "Me hubiera gustado honrar esa etapa. Todos nos hemos merecido ese festejo, sobre todo por toda esa gente que nos ha sostenido", cuenta en Cuerpos especiales. Por eso, Martínez actuará en varios festivales durante el verano y ha transformado su dolor en una canción.

Aunque la cantante se encuentra en otra fase del duelo, Mi nombre supone el desahogo necesario antes de iniciar una nueva etapa. "Solo dame tiempo para demostrar que yo nunca fui tuya / Búscate a alguien que me sustituya / [...] / Sabes que yo, aunque duela, no voy a olvidar esos años y siempre serás bienvenido a este lugar", canta en el estribillo.