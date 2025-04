¿Qué pasará con La Oreja de Van Gogh? Todo lo que ha contado Leire Martínez y la posible vuelta de Amaia Montero

Te interesa Las mejores canciones de La Oreja de Van Gogh con Leire Martínez

La Oreja de Van Gogh está viviendo el momento más polémico y complejo de su trayectoria —con permiso del abandono de Amaia Montero en 2007— desde que la banda anunció la salida de Leire Martínez en octubre de 2024 tras 17 años como vocalista. "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo", comunicó LODVG en redes sociales.

Desde entonces, la banda de Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde permanece sin vocalista y alejada del foco mediático. A finales de marzo, Benegas confirmó en el BIME que estaban componiendo nueva música: "Estamos escribiendo canciones y, de momento, sin fechas y sin metas a medio-largo plazo. Hemos estado en peores situaciones que esta, la verdad. Cuando se fue a Amaia yo creo que fue una situación más complicada y lo que hicimos fue meternos en el local de ensayo a escribir".

Qué se sabe sobre la vuelta de Amaia Montero

A pesar de las palabras del músico, algunas informaciones en prensa aseguran que Amaia Montero habría vuelto a trabajar con La Oreja de Van Gogh para grabar un álbum nuevo este 2025 con canciones nuevas y antiguas, según informó recientemente David Insua en Tentáculos. La noticia la ratificó el periodista musical Odi O'Malley, que asegura que la banda está preparando una gira de conciertos mundial con paradas, previsiblemente, en Estados Unidos y Latinoamérica.

En contra de esta exclusiva se sitúa El Diario Vasco, que niega que Amaia Montero haya grabado canciones inéditas con La Oreja de Van Gogh o que el grupo esté preparando una gira para este 2025, según "fuentes próximas a la cantante irunesa". Lo que sí afirma es que Montero está preparando una colaboración con un artista ajeno a su antigua banda como parte de su carrera en solitario. Como respuesta a estos rumores, Montero publicó una indirecta en Instagram: "Y es que empiezo a pensar ………………………………….. olvidar".

Todo lo que ha contado Leire Martínez sobre su salida de LODVG

Más allá de la posible vuelta de Amaia Montero, la marcha de Leire Martínez ha supuesto una oleada de críticas a los integrantes del grupo por cómo gestionaron su despedida. Algunos rumores indican que la echaron para recuperar a su primera vocalista, aunque Martínez asegura que no sabe nada sobre el supuesto nuevo disco con ella: "Yo nunca tuve conocimiento de eso, porque nunca me reunieron para decirme que querían hacer eso. Si es verdad y a mí previamente no se me comunicó, para mí es feo, no me gusta y me revuelve. Si no es verdad, ¿qué más da?", dijo a 20minutos.

Sobre la vuelta de Amaia Montero: "Tampoco veo muchas más alternativas"

Sin embargo, en una entrevista con El Mundo, asegura que no le sorprende la vuelta de Amaia Montero. "No lo sabía, pero no soy tonta y lo sospechaba. Por esto sí me siento traicionada, pero ya está. Ellos siguen, yo no, ellos deciden". "Tampoco veo muchas más alternativas, la verdad", añade para El País.

En cuanto al motivo detrás de su marcha de La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez asegura que se le acabó el contrato y que se enteró unos 15 días antes de hacerse público. "Sabía la temperatura que había en el grupo, pero no pensaba que se iba a gestionar así. Sentí mucha decepción y pena, pero no se me vino el mundo encima". Y añade también en El País: "Creo que todos nos merecíamos un cierre mejor. [...] Me hubiera gustado despedirme de la gente, del grupo… No sé, un último disco, una última gira, un último concierto… Una despedida desde un lenguaje musical. Por qué no festejarlo".

"Creo que todos nos merecíamos un cierre mejor"

Para la cantante, no hay un único motivo que explique su salida del grupo, sino que fue un desgaste progresivo en su relación. Sin embargo, sí señala que había un desequilibrio, ya que parecía que estaba sola frente al resto de la banda. "Intenté que el grupo se planteara qué era lo que no estaba funcionando y que le pusiéramos solución. Les reuní y se lo dije. Pero no creyeron que hubiese esa necesidad", señala, y añade que desde entonces no ha vuelto a hablar con sus compañeros.

La fría despedida tras su último concierto en Zaragoza

El 7 de octubre de 2024, La Oreja de Van Gogh celebró en Zaragoza su último concierto con Leire Martínez sin que nadie supiera que sería el cierre de una etapa. Al interpretar Rosas, la vocalista no pudo evitar emocionarse. "No pude reprimir el llanto. Fue complicado", cuenta a El País. Además, explica que no recibió ninguna muestra de cariño por parte de los integrantes del grupo, aunque sí de los técnicos.

"Nadie es perfecto. Nadie tiene autoridad moral para decirle a otra persona cómo se deben hacer las cosas. Todos hemos metido la pata en más de una ocasión y la volveremos a meter", explica. Ese día, volvieron en furgoneta los cinco juntos y hablaron "como otras veces": "No fue nada especial. Como un día normal", señala.

'Mi nombre', canción dirigida a La Oreja de Van Gogh

La carrera en solitario de Leire Martínez comienza este 10 de abril con el lanzamiento de Mi nombre, su primera canción tras La Oreja de Van Gogh donde, precisamente, reflexiona sobre su salida del grupo. El tema está compuesto desde el dolor, y así se refleja en la letra: "Solo dame tiempo para demostrar que yo nunca fui tuya / Búscate a alguien que me sustituya", canta.

"Ya lo hiciste una vez, pero tú ya no podrás esconder más dos caras y un nombre / ¿Dónde firmo para que te cobren las mentiras que tan bien escondes? / Sabes que yo, aunque duela, no voy a olvidar esos años y siempre serás bienvenido a este lugar", añade en el estribillo, en referencia a una de sus canciones con LODVG, El último vals.

Con esta canción y con las últimas entrevistas concedidas, Leire Martínez busca cerrar este episodio de su vida para centrarse en su carrera en solitario, los conciertos de su gira por festivales y el futuro lanzamiento de su álbum debut.