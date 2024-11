Otra pista sobre la nueva pareja de Hiba Abouk: Antonio Revilla, ex de Laura Matamoros

La actriz Hiba Abouk (38) podría volver a tener pareja tras su divorcio del futbolista Achraf Hakimi (26), con quien mantuvo una relación desde 2018 hasta 2023. Ese año, el deportista fue acusado de agresión sexual, concretamente de violación por una joven de 24 años en Francia.

En ese contexto, la actriz hizo pública su separación: "La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja", dijo en redes sociales.

Sin embargo, meses después y tras su pequeña historia de amor con Álvaro Muñoz Escassi (50), ahora Hiba Abouk podría estar iniciando un romance con Antonio Revilla (36), el ex de Laura Matamoros (31). El periodista Javier de Hoyos asegura que ambos habrían compartido diversos planes juntos desde octubre.

Pero la pista más certera sobre la posible relación entre Hiba Abouk y Antonio Revilla ha llegado el 9 de noviembre por el cumpleaños del empresario, que ha celebrado una fiesta íntima junto a la actriz. Así lo demuestra una imagen compartida por la propia Hiba Abouk en sus historias de Instagram, donde Antonio Revilla aparece soplando las velas de una tarta.

En la imagen, compartida posteriormente por él, la intérprete ha querido añadir cuatro emoticonos, incluido un corazón, y un bonito mensaje: "¡Feliz vuelta al sol".

Antonio Revilla | Instagram @hiba_abouk_

Hiba Abouk se pronuncia sobre la relación de Álvaro Muñoz Escassi y Sheila Casas

Hiba Abouk mantuvo una breve relación en 2024 con el jinete Álvaro Muñoz Escassi, que ahora forma pareja con la hermana del actor Mario Casas, Sheila Casas (36).

El 7 de noviembre, Abouk habló sobre el nuevo romance de su Escassi con Europa Press. Así, la actriz española les dedicó unas bonitas palabras: "Me parecería estupendo. No hay ningún problema. No me sorprende nada en este mundo con la que está cayendo. Me alegro un montón porque es un tío al que quiero un montón y Sheila es divina. [Ella] es muy mona y él es encantador. Ojalá les vaya bien", dijo.