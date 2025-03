Pablo Rivero, más allá de 'Cuéntame cómo pasó': su edad, su sexualidad y sus series y películas más famosas

Es imposible pensar en Pablo Rivero sin recordar a Toni Alcántara, el hermano mayor de la familia más famosa de nuestra televisión. El actor se dio a conocer con tan solo 20 años en Cuéntame cómo pasó, la serie más longeva de nuestro país.

Lo hemos visto crecer en la ficción, y también en la realidad como actor. Y es que este proyecto, que empezó en 2001, puso al intérprete en el punto de mira en la profesión. Por ello, a lo largo de los más de 20 años de historia de Cuéntame Rivero ha trabajado en otras películas y series.

Ahora tiene 44 años, y ha conseguido compaginar una carrera con intérprete con otras disciplinas artísticas, como la de escritor. Además, se lo puede ver recurrentemente en distintos programas de televisión.

Sus trabajos más allá de Cuéntame

Durante sus primeros años en Cuéntame, Pablo Rivero trabajó en cine en títulos como El chocolate del loro, Villa tranquila y La noche del hermano. El actor también ha participado en filmes de la gran pantalla como No me pidas que te bese, porque te besaré, Tres metros sobre el cielo y De tu ventana a la mía.

Sus últimas películas han sido Paella Today y ¿Qué te juegas?, pero no hay que olvidar las series en las que ha participado tras Cuéntame: El pueblo y Citas Barcelona.

Por otro lado, se le puede ver de vez en cuando en Pasapalabra y participó en Celebrity Bake Off, donde se convirtió en el ganador de la edición.

Pero al margen de las cámaras, Pablo Rivero también ha actuado en afamadas obras de teatro como Fausto, Siempre me resistí a que terminara el verano y La importancia de llamarse Ernesto.

Por supuesto hay que mencionar su carrera fuera de la actuación y la participación televisiva: la de la literatura. Y es que el madrileño ha publicado siete novelas, entre las que destacan Dulce Hogar, La matriarca, La cría y su última publicación, El rebaño.

Pablo Rivero comparte su vida con su pareja y su hijo

Pablo Rivero es muy discreto en lo que respecta a su vida personal, pese a haber estado prácticamente toda su vida desde la mayoría de edad delante de una cámara y sobre un escenario. No obstante, anunció que había formado una familia hace casi cinco años, y en ese momento aprovechó para presentar a su pareja y a su hijo.

"Sabéis que no soy muy dado a publicar fotos de mi vida privada, sobre todo, por mantener a mis seres queridos al margen del rollo que es la exposición mediática. Esto no implica que haya mantenido en secreto mi vida familiar. Ni mucho menos, no puedo estar más orgulloso de ella", expresó en el post, ante la sorpresa de sus seguidores.

La publicación seguía explicando cómo era su familia: "En casa somos tres chicos y no podemos ser más afortunados por la familia que formamos y por la gente maravillosa que tenemos a nuestro lado. Respeto, intimidad y felicidad para todos. Suerte la mía"

El actor habla abiertamente de su homosexualidad, e intenta visibilizar una realidad para muchas personas pertenecientes al colectivo LGTBIQ+. Por ello, cuando compartió varias imágenes en la que salía con su pareja y su hijo de espaldas, pidió "respeto, intimidad y felicidad para todos".

Fue en la revista Shangay donde Pablo Rivero indagó en esa "responsabilidad" que siente por "influir" a otras familias que quieran disfrutar de su identidad. "También pensé que cualquier día nos podrían hacer una foto e iba a parecer que nos habían pillado, como si yo lo estuviera ocultando, y no es nada malo", expresó el actor.

"Era un momento en el que creía que tenía que hacerlo. Nunca he sido abanderado de nada porque no soy nadie para dar ejemplo. Nunca he hablado de estos temas, como de tantos otros, porque creo que se predica con el ejemplo. Si todo el mundo ve y conoce a mi familia, no tengo que decir nada", reflexionó.

Años después, Pablo Rivero explicó para Europa Press cómo compaginaba su profesión con su faceta de padre: "Yo me organizo, lo que veo que no puedo hacer o que me lleva un tiempo que sacrifico demasiado no lo hago".

No obstante, entiende que su profesión como escritor y actor no es la ideal con la paternidad: "Al final son horarios que… de repente tienes que te coincide todo unas semanas y luego tienes mucho tiempo libre, entonces es organizarte".