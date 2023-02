Pancho Varona habla de su ruptura con Joaquín Sabina y los problemas con la banda: "Había cuatro personas contra mi"

Joaquín Sabina y Pancho Varona han sido durante más de 40 años uña y carne. Se han sentado juntos a escribir, a producir, a montar arreglos, han girado mano a mano por todo el mundo... Lo que comenzó como una relación laboral que se tornó en personal con el paso del tiempo.

"Hemos sido hermanos. Hemos estado unidos en todo, en el entierro de su padre y de su madre, en el de mi madre. Es el padrino de mi hija. Hemos vivido juntos, hemos llorado juntos y hemos hecho todo juntos", dice Pancho Varona en una reciente charla con Pablo Gil para El Mundo, medio al que ha explicado su versión de los hechos.

Asegura que no se siente traicionado por Sabina, sino que está "perplejo" por el desarrollo de los acontecimientos. Su alianza se rompía a finales de 2022, cuando el guitarrista, de 65 años, contó en sus redes sociales que no formaría parte del último tour del incondicional del Atleti, Contra todo pronóstico.

Fue entonces cuando una horda de seguidores lamentaron el fin de la relación y se preguntaban qué habría pasado para que la ruptura pareciese definitiva. Pancho asegura a día de hoy que "no había un motivo para esa decisión". Las circunstancias del despido tampoco ayudaron. No hubo despedida, ni encuentro, ni reunión. Fue a través de un email como le comunicaron que no volvería a subirse al escenario con la que había sido su banda durnate 40 años.

La ruptura, a través de un email escrito por Jimena

"Yo flipé, no entendía nada". La vida laboral de Varona dio un giro de 180º grados cuando se le comunicó a través de un email "de ocho o 10 líneas" que estaba fuera del tour.

Un mensaje escrito por Jimena, la mujer de Joaquín Sabina, que llegaba al buzón de entrada del madrileño después de haberle enviado él uno cariñoso a Sabina en el que mostraba interés por verle. Durante todo 2022 Varona había intentado cerrar varios encuentros con el de Úbeda, pero "todo eran excusas hasta que un día me dijeron: 'Mira, no nos viene bien verte, mándanos un email'. Yo me quedé de piedra", asegura.

"Un mes después me contestó Jimena diciendo que estaba fuera de la gira, que no contaban conmigo, que... En fin, no quiero dar más detalles, pero no había un motivo para esa decisión", dice Varona, que lamenta no haber tenido un despedida en condiciones con Sabina después de tantos años.

Quiso encontrar una explicación a su despido pero el correo electrónico eran "tres vaguedades" que terminaban con un 'buena suerte'. "Me dice que no tiene nada que ver con mis problemas con la banda", mantiene.

Joaquín Sabina y Jimena Coronado // Getty Images

Los problemas de Pancho Varona con la banda Noches Sabineras

Aunque en el email de la discordia Jimena -voz de Sabina- no achacaba esta decisión a los problemas de Varona con la banda de Joaquín Sabina Noches Sabineras, por la cabeza de Pancho planea la idea de que posiblemente sí tenga algo que ver.

La relación con los miembros del grupo no era buena hacía tiempo y según su testimonio, fueron ellos los que le dieron un ultimatum a Sabina. "Una persona muy cercana de su entorno me dijo que los músicos de Joaquín estuvieron en su casa y le dijeron: o Pancho o nosotros. Antonio García de Diego lo niega. Yo no sé a quién creer", mantiene Varona.

"Nosotros teníamos un grupo cuando Joaquín no actuaba, las Noches Sabineras, y yo además tenía otra manager y tenía mi vida y mi carrera personal con agendas diferentes. Yo trabajaba la mitad del mes en mis proyectos y la otra mitad con la banda, pero ellos empezaron a pedirme que cediera parte de mi tiempo y que estuviera más con ellos, yo les dije que no y que podían trabajar incluso sin mí esos días. Todo esto fue tensando la relación en los conciertos. Llegó un momento en que empezamos a discutir, en el camerino veía que había cuatro personas contra mí. Ellos decidieron romper la relación, mandar un comunicado a redes y anunciar que seguían sin mí y que yo seguía mi camino, dejando ver que la culpa era mía. Pero fueron ellos los que decidieron romper y seguir sin mí. En mi email a Joaquín también me ofrecí de todos modos a pedir perdón a la banda si era necesario, porque yo siempre voy a intentar que la relación se arregle", cuenta.

En septiembre de 2021, el guitarrista revelaba en redes que dejaba Noche Sabinera, esta banda, ya que el resto de integrantes habían tomado un nuevo rumbo "en el que él no tenía cabida". Además, apuntó que "seguiría su camino en solitario".

Asegura que Leiva no ha tenido nada que ver

Que Leiva haya acompañado a Joaquín Sabina en sus últimas andanzas musicales provocó que algunos seguidores le señalasen como responsable del adiós del cantante a su incondicional productor y guitarrista.

Para Varona el ex de Pereza no ha tenido nada que ver en toda esta situación. "Me duele mucho que se diga que Leiva ha tenido que ver, pobrecito mío. Es muy injusto todo lo que se ha dicho, nada ha tenido nada que ver con él", afirma después de recalcar que para él "no hay ninguna explicación" de peso que dé respuesta a esta abrupta separación.

Leiva y Joaquín Sabina // Gtres

El último encuentro de Sabina y Pancho Varona

La última vez que Pancho Varona y Joaquín Sabina se encontrarron fue en junio de 2021. "En su casa por un problema que no viene al caso", relata Varona, que en aquel momento sí contaba con el apoyo del intérprete de Princesa.

"Nos dimos unos abrazos al final y Joaquín me dijo: 'Qué bien, Panchito, que nos vamos a ir juntos de gira otra vez el año que viene'. Esa fue la última vez que le vi. Antes fui a verle en la pandemia y me echaron de su casa, de buen tono, eh, por el miedo al virus. Después quise verle, pero no se me ha recibido", señala.

Poco antes del punto y aparte, Varona se imaginaba que algo raro estaba sucediendo: "Una semana antes de que me mandara su email vi que el guitarrista Borja Montenegro ponía en Instagram que formaba parte de la nueva gira de Joaquín...".

Un movimiento que despertó sus sospechas y dio alas a sus peores pesadillas. Habían puesto un sustituto para la gira antes de comunicarle a él que estaba fuera. "Borja es mi amigo y tampoco me avisó. Es que es una cosa, y otra, y hostia, yo pensaba, '¿que está pasando, qué les he hecho? ¿Es que he matado a Kennedy?' No ha dado la cara ninguno. ¿Cómo es posible que sin estar yo despedido pongas oficialmente a otro guitarrista? Éramos amigos, éramos amigos. No entiendo por qué hacen todo esto...", lamentaba Pancho Varona antes de terminar la conversación con Pablo Gil entre lágrimas y disculpas.