Los pantalones le juegan una mala pasada a David Bisbal en su último concierto: "Se me ha roto"

Los artistas no son ajenos a todos los problemas que pueden surgir mientras actúan en directo sobre un escenario. Además, juegan con desventaja: cualquier error será visible para el público, que no aparta la mirada del cantante protagonista.

Esta vez, le ha tocado a David Bisbal ser el centro de todas las miradas durante su espectáculo celebrado en la Arena de Buenos Aires el jueves 21 de noviembre, con motivo de su gira Volaré Tour, donde interpretó éxitos como Mi princesa o su recién estrenado villancico Todo es posible en Navidad.

Pero fue al terminar la canción Fama de diabla, a la que se unieron los cantantes Pablo Tamagnini de La K'onga y Emanero, cuando David Bisbal percibió que su pantalón de cuero rojo se había roto en la zona de su entrepierna, dejando al descubierto parte de su piel.

"¿Esto qué e'? Me he hecho un Laura Pausini, pero... Se me ha roto to', macho", dijo entre risas para quitarle peso al incidente, mientras el público gritaba eufórico y sorprendido. Después, el cantante confesó el honor que le hizo cantar Fama de diabla junto a sus compañeros con un emotivo discurso que terminó con el artista corriendo fuera del escenario para cambiarse.

Con sus palabras, entre la risa y la incomodidad, David Bisbal hizo referencia a otro incidente protagonizado por Laura Pausini. En 2014, la italiana protagonizó un momento similar mientras cantaba en Perú con un vestido, que se rompió lo suficiente para dejar ver que no llevaba ropa interior. "Si lo han visto, lo han visto. Yo la tengo como todas. ¡Buenas noches!", dijo la artista en su momento.