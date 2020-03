Paris Jackson rompe a llorar en un vídeo de Instagram: ¿Por qué tanto odio?

"No puedo entender cómo puede haber tanto odio en el mundo ahora mismo. He intentado defenderme, he tratado bloquear a todos los haters, no leer los comentarios. He intentado hacer muchas cosas", con estas desgarradoras palabras aparece Paris Jackson en un vídeo publicado en su Instagram Stories llorando desconsoladamente.

La hija de Michael Jackson se sincera en un triste vídeo donde vemos como todos los insultos y el acoso que ha estado sufriendo por parte de otros usuarios han hecho que supere su límite.

Entre lágrimas expresa cómo se siente: "No entiendo por qué soy un objetivo tan fácil. Trato de ser simpática con todo el mundo que conozco. Le doy una oportunidad a todos. Normalmente soy una persona confiada. Intento compartir con vosotros lo que hago a diario., os comparto mi vida. No escondo demasiado, soy bastante pública. Lo siento si estoy haciendo algo que no os gusta. Quizá soy demasiado pública, no lo sé".

Pero lo más conmovedor llega cuando confiesa que estuvo a punto de quitarse la vida a los 14 años por culpa del ciberacoso: "Cuando tenía 14 años recibí tanto odio que estuve a punto de suicidarse. Por eso hice un descanso de dos años alejada de las redes sociales".

Tener miles de seguidores como muchos cantantes y famosos también implica una parte negativa. La imagen pública hace que muchos usuarios se sientan con libertad de juzgar y atacar, ayudados por el anonimato de Internet, sin ser conscientes de las devastadoras consecuencias que eso puede provocar en cualquier persona.