La Paula Badosa más personal: sus triunfos, su depresión con 17 años y el apoyo incondicional de su novio Juan Betancourt

Paula Badosa se ha convertido en la primera tenista española que consigue ganar el torneo Indian Wells, uno de los torneos de tenis más importantes del planeta. Pero no todo ha sido un camino de rosas. Con tan sólo 23 años, la catalana nacida en Nueva York ha sufrido ansiedad y depresión principalmente por las exigencias que requiere intentar convertirse en una de las mejores tenistas del mundo.

"El camino ha sido difícil, pero con trabajo duro, ilusión y fe llegó su recompensa. Nunca dejéis que nadie os diga que no podéis lograr algo. Y si es así, demostradle lo contrario", con esta frase, Paula ha publicado una importante reflexión sobre su reciente triunfo en Estados Unidos.

"Hoy he cumplido uno de mis sueños, jugar la final de uno de los mejores torneos del mundo contra una leyenda de este deporte. Y ganarlo. No os podéis imaginar las veces que he soñado con esto. Ese sueño me mantenía viva, me mantenía ante todo, me daba fuerza para seguir luchando. No hay nada más poderoso que eso", ha continuado.

Una presión que le llevó a la depresión

Paula ha querido aprovechar su victoria para recordar los problemas de ansiedad y depresión que tuvo cuando era más joven: "Estos días me acordaba de eso. Tengo memoria y sé lo que ha pasado, he tenido que trabajar mucho y pasar por momentos de depresión, de estar tratándome, me costaba mucho el tenis, pensaba que no llegaría aquí".

Considera que el motivo de estos problemas es la presión que sufren las tenistas jóvenes cuando empiezan a despuntar y todo el mundo tiene grandes expectativas sobre su futuro.

En una entrevista para El País en enero de 2020, Paula explicó cuando la presión por lo que esperaban de ella hizo que todo se derrumbase: "De repente, caí en picado. Se generaron unas expectativas demasiado elevadas en torno a mí. Se decía que era la próxima Garbiñe, la siguiente Sharapova… Y, al final, ellas son grandes jugadoras que han ganado Grand Slams, y yo tenía solo 17 años".

"Me decían que al año siguiente ya debía estar entre las top, y yo no estaba preparada para asumir todo eso. No tuve un entorno fácil, no me benefició", continuó explicando, y añadió: "Fue muy duro, me generó mucha ansiedad; me inflaron la cabeza y al final sufrí una depresión".

En este sentido, Paula ha pedido comprensión con todas las jóvenes que, tal como le ocurrió a ella, están luchando por conseguir su sueño: "Creo que hay que tener mucha paciencia y no crearles esas expectativas".

Juan Betancourt, su gran apoyo

Poco después de su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio, que tuvo que abandonar debido a un golpe de calor, se hizo pública la relación sentimental entre la tenista y Juan Betancourt.

El modelo cubano ha mostrado desde el primer momento su admiración por la tenista, con publicaciones en redes sociales como la que ha hecho tras el triunfo en Indian Wells. "Enhorabuena P , ya sabes lo que pienso de ti, disfruta de tu triunfo, el segundo de muchos, te amo", ha escrito junto a una imagen de los juntos.

"Gracias por estar conmigo incondicionalmente! Te amo", ha respondido ella poco después en la misma publicación.

Su discreta relación con David Broncano

Aunque esta es la primera pareja de la que Paula presume abiertamente en público, no es la primera conocida que se le conoce. En septiembre de 2020 los fotógrafos capturaron a Paula y al presentador David Broncano paseando de la mano y en actitud cariñosa tras haber disfrutado de la Sinfonía nº 9 de Beethoven en el Teatro Real, dirigida por Gustavo Dudamel.

Sin embargo, tal como recogió en su momento el portal Jaleos, el inicio de esta discreta relación se sitúa varios meses atrás, concretamente durante el confinamiento.

Ninguno de los dos hizo nunca ninguna publicación ni comentario al respecto, aunque en enero de 2021 el propio presentador confirmaba la ruptura de forma desenfadada durante una conversación en su programa con Jorge Ponce.

Una muestra de que ambos mantienen una buena relación fue la reacción de Broncano frente a un titular nada afortunado a raíz de una de las victorias de Badosa en Tokio, donde se referían a ella como ser "la novia de David Broncano".

"Estos MACHISTAS consideran que para hablar de una de las mejores deportistas del mundo es necesario citarme a mí, que estoy viendo los Juegos tumbado en un sofá, sólo porque soy un HOMBRE famoso. Es despreciable e injusto, y debe parar ya", escribió muy indignado.