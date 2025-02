Paula Vázquez, de cerca: su edad, cómo supo que tenía depresión y la cláusula que pone en todos sus contratos

Paula Vázquez aterriza como presentadora del Benidorm Fest tras 34 años ante las cámaras. La presentadora gallega de 50 años (Ferrol, 1974) debuta en el programa en un gran momento personal y laboral. Tras una larga temporada apartada de la televisión, triunfa en el formato Bake Off: Famosos al horno y se siente libre para hablar de su vida privada. De hecho, recientemente ha hablado en un podcast sobre sus problemas de ansiedad y depresión, que le llevaron a ponerse un horario para llorar, y ha contado que pone una cláusula en todos sus contratos

Antes de estas confesiones, Paula Vázquez habló también de la maternidad, contó que había sufrido un embarazo ectópico y visibilizó sus problemas de piel a través de redes sociales.

Su larga carrera como presentadora ha estado acompañada de episodios personales sobre los que se ha sincerado en numerosas entrevistas en las que nunca ha hablado de sus parejas. Los asuntos del corazón —aunque se han terminado conociendo— prefiere dejarlos a un lado.

Lucha contra la ansiedad y depresión

Paula Vázquez, cuya carrera empezó en 1991 cuando tenía 17 años, fue víctima de su éxito desbocado y así lo contó en una entrevista con el podcast de Victoria Martín y Carolina Iglesias. Sus años de intenso trabajo desembocaron en un agotamiento extremo que acabó derivando en "una depresión grotesca".

Paula Vázquez, en una imagen del inicio de su carrera. | Gtresonline

"Yo hacía de Paula Vázquez, como que todo iba estupendo, hasta que se me empieza a caer el pelo, y me quedo casi calva”, explicó la presentadora, que reconoció que llegó a pensar que se estaba “muriendo y nadie se estaba dando cuenta”.

Sobre este tema también habló en otra entrevista en Vanity Fair en 2021, en la que reconoció que en esa época le dio prioridad a todo lo demás antes que a ella. "Eso me pasa una factura muy grande a nivel de salud mental. Por eso fue que vino la depresión. Encima, yo no la atendí porque, aunque se me había caído el pelo y tenía todos los síntomas de una depresión, no fui consciente de que la tenía", apuntó en esa charla. "Para cuando llego y me lo diagnostican, lo que tengo es una depresión crónica porque hacía seis años que no la atendía".

Aquel diagnóstico le sirvió para tomar decisiones importantes y dejar de poner cariño donde no se lo daban a ella. "Todavía estoy aprendiendo a dejar que esté en mi vida solo la gente que me quiere bien. Ahora disfruto más de las soledades, y también aprendes que no hay nada peor que la inactividad. La inactividad te puede llevar a un pozo horroroso como no tengas recursos o un entorno que te ayude a salir. Ahí conocí el psicoanálisis y, desde entonces, lo sigo haciendo, porque es maravilloso tener un lugar desde el que no te juzgan, donde aprendes a saber quién eres y por qué eres como eres".

Un horario para llorar

Los años de intenso trabajo fueron años en los que Paula Vázquez se apartó y dejó de cuidarse a nivel personal. "No salía, no vivía, y ahora con 50 años estoy que me vuelvo loca", apuntó la presentadora, que tenía que agendar cuando podía estar triste. “Recuerdo una época en que me ponía en la agenda cuándo podía llorar”.

"De los 17 a los 30 no me relacioné, no tuve vida. Lo recuerdo todo muy sacrificado", confesó, y explicó también que se encerraba para aprenderse los guiones. "No nos dejaban tener cue, tenías que estudiar”, añadió en el podcast de Carolina y Victoria, en el que explicó que era una época de "represión constante” que exigía “hacerse la tonta”. “Soy poligonera, de Caranza (un barrio de Ferrol), eso de hacer de niña bien y niña buena me costaba esfuerzos”, aseguró.

Una cláusula de objeción de conciencia

El tiempo ha consolidado la carrera de Paula Vázquez y le ha dado seguridad a la presentadora, que se permite ser exigente en sus contratos.

No se trata de una cuestión de dinero, sino de principios. "Yo no hablo de la vida privada de ninguna de las concursantes", contó recientemente a Henar Álvarez en el programa Al cielo con ella. "Me niego a hacerlo".

La presentadora contó en ningún caso, incluso si la persona en cuestión vive de las revistas del corazón. "Me da igual, su vida no me interesa, sino lo generosa que es por darnos sus derechos de imagen mientras está en el programa", apuntó la presentadora antes de contar un episodio del que no guarda buen recuerdo.

"Me ha pasado alguna vez eso de 'oye, pero pregúntale si su marido cocina'. Y es como mira, pregúntalo tú. Así que sí, tengo objeción de conciencia. En realidad nace hace muchos años por una compañera que me dijo: 'Soy objetora de conciencia porque no edito toros'. Y dije anda, ¿esto se puede hacer? Así que descubrí un lugar legal que podía pedir. Porque no pido algo obvio, como un camerino, sino una cláusula de objeción de conciencia. Yo sí creo en el entretenimiento, y todo gracias a Chicho Ibáñez Serrador", añadió sobre su maestro, con el que comenzó su carrera en Un, dos, tres... responda otra vez.

La enfermedad de la piel

Paula Vázquez también ha hablado abiertamente sobre otros problemas de salud e, igual que Dani Martín, no ha tenido problema en mostrar en redes las secuelas de la rosácea en su piel.

"Se llama #Rosácea lo que tengo en la piel. Sumándome a la iniciativa de Dani Martín. Quizás encontremos un remedio. Para él no es ningún inconveniente. Sin embargo a mí sí que me molesta. Aunque aprendo a vivir con ella", contó en octubre de 2019 al publicar una imagen de su rostro.

"La rosácea es una enfermedad crónica de la piel que afecta solo al rostro, en especial a las mejillas, la frente, la barbilla , la nariz y ojos. Es como tener acné pero a partir de los 40 en mi caso", añadió la presentadora que hasta entonces no había tenido granos. "Hace dos años me lo diagnosticaron. Para entonces tenía un brote muy importante. La cara inflamada, roja, dolía, una especie de picazón, y de repente los ojos. Rojos secos, duelen mucho. Hasta marea".

Estéril por un embarazo ectópico

Sin duda uno de los capítulos más duros de su vida privada lo vivió en 2010 cuando sufrió un embarazo ectópico —en el que el óvulo fecundado se implanta fuera de la cavidad uterina—. "Fue un shock para mí, y me quedé estéril", confesó en una entrevista en 2023.

Años después de ese duro episodio, Paula Vázquez contó que no descartaba la posibilidad de ser madre y contó abiertamente que había decidido congelar sus óvulos por lo que pudiese pasar en un futuro. "Vas viendo que el tiempo se pasa y que el proyecto personal no termina de arrancar. Vas llegando a los 40 y ves que luego no va a haber vuelta atrás", contó la presentadora que, tras someterse a este proceso reconoció sentirse liberada. "Ha sido como una bombona de oxígeno, ya te puedes relajar. Me he quitado un peso de encima".

"El hijo lo puedo hacer yo sola. No quiero el compromiso de que sea padre conmigo y formar una familia, no lo necesito. Lo puedo hacer sola. Si se acerca alguien, bienvenido sea", apuntaría en otra entrevista en 2022 sobre la posibilidad de tener un hijos sola.

La última pareja conocida de Paula Vázquez

De vida sentimental no habla aunque nunca se la ha ocultado. "Me pillaron muy pocas veces para lo que yo he sido. Yo me he metido en unos jardinacos…", reconoció a Carolina Iglesias y Victoria Martín en Estirando en chicle, donde también se mostró libre al hablar de su vida sexual. "Ahora ya me siento como Sara Montiel cuando contaba sus cosas porque habían pasado 20 años. Antes tu carrera se deterioraba si tu vida personal se sabía demasiado. Y todavía hoy una mujer con muchas parejas sexuales…".

La última conocida fue la que mantuvo en 2018 con Germinal Torremocha, un técnico de programas de televisión que conoció en 2012 cuando ambos coincidieron trabajando en El Número Uno. Antes había salido con el jugador de baloncesto Sergio Luyk y se habló de una posible relación con el jugador de fútbol Guti, el futbolista francés Jean-François Hernández o Joaquín Zamora, director de programas de televisión como La Isla de los Famosos, donde trabajó como presentadora.