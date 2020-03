A Paulina Rubio le llueven las críticas por esta foto de sus pies

La cantante publicó en Instagram una foto de sus pies para enseñar a sus fans el maravilloso e idílico paisaje en el que estaba inmersa de buena mañana. Una estampa típica tropical, con flores, palmetas y frondosidad, en la que se intuye el mar de fondo. Pero pocos fueron los que vieron más allá de sus uñas pintadas de negro.

Al poco de compartir la imagen, muchos fueron los que criticaron sus “feos” , “huesudos” y hasta “enormes” (¿en serio enormes?) pies, que no les resultaban “nada sexys”… No sé, ¿te parece que es para tanto? Vale que tal vez no pueda ser modelo de pies, pero criticarle de esa forma… En fin, Paulina Rubio tiene ya la piel muy gruesa y este tipo de cosas no le afectan. Tanto es así, que no ha tardado en compartir otras imágenes luciendo cuerpazo en la playa.