Phil Collins habla de su estado de salud tras retirarse de la música: "He estado muy enfermo"

"Ya no tengo ganas"

A sus 74 años, Phil Collins es un legendario icono de la música rock internacional gracias a su papel como batería en el grupo Genesis, con el que concedió 46 conciertos durante su gira de reencuentro The Last Domino? entre 2021 y 2022, año en el que se retiró. Ya en aquellos espectáculos, Collins tuvo que actuar sentado por sus problemas de salud.

Sobre ellos se ha sincerado ahora el músico, quien asegura que probablemente no vuelva a dedicarse a la profesión que tanto ama. "Sigo pensando que debería bajar al estudio y ver qué pasa. Pero ya no tengo ganas. El problema es que he estado enfermo, muy enfermo...", ha explicado a la revista MOJO.

Qué le pasa a Phil Collins

En 2007, Phil Collins sufrió daños en los nervios por una lesión en la columna. "Después de tocar la batería durante 50 años, tuve que parar. Mis vértebras me han estado aplastando la médula espinal debido a la posición en la que toco la batería. Esto es consecuencia de los años que llevo tocando. Ni siquiera puedo sujetar bien los palos sin que me duela, incluso solía pegarlos a mis manos con cinta adhesiva para poder tocar", contó a Daily Mail en 2009.

Phil Collins en 2016 | Gtres

En 2015, el batería y cantante se enfrentó a una cirugía de cuello, y durante los últimos años su movilidad ha ido deteriorándose hasta el punto de tener que cantar sentado durante la última gira de la banda Genesis mientras su hijo Nic tocaba la batería.

El músico estrenó en 2024 su documental Phil Collins: Drummer First, donde dijo: "Todavía lo estoy asimilando un poco. Tengo 71 años. He pasado toda mi vida tocando la batería. De repente, no poder hacerlo es un shock".