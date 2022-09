La Pija, La Quinqui y los pisos de estudiantes: "Todo se convierte en un cenicero"

Eva Soriano e Iggy Rubín van de jóvenes pero en realidad son unos puretas. Detrás de tanto chiste absurdo y tanta risa floja se esconde un espíritu viejuno.

Para sacar el olor a naftalina del estudio de Cuerpos Especiales se vienen Carlos Peguer y Mariang, más conocidos quizá como La Pija y La Quinqui, pero esto no es su podcast. Ahora son colaboradores del morning show de Europa FM. Aquí los chupitos son de café por obligación del departamento legal.

Mariang se calló de pequeña en una marmita de ironía y como no ha visto el cine de Godard nos habla de las habitaciones y pisos de estudiantes, una película que da mucho miedo y con restos reactivos.

Vasos de plástico reciclados de festivales pasados, suciedad y muebles chorreantes, cosas rebozadas... "En todas las casas de estudiantes hay, mínimo, un Nugget. Y todo se convierte en cenicero. Como alguien se deje un yogur y deje el bote...", explica Mariang. Vamos, que no se distingue si se trata de un piso de estudiantes o del miércoles de ceniza.

Iggy no ha compartido piso nunca así que todo esto le suena pero no lo ha vivido. Él ya es del club de lavar los platos nada más terminar de comer. Pero Carlos Peguer y Mariang no. Ellos cuando van a fregar tienen cuatro potas y tres sartenes con restos de Yatekomo por todas partes. Y mientras Eva e Iggy hacen la declaración de la Renta, Carlos y Mariang están preocupados porque la poli no les pille meando en la calle. Life is life.