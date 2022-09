Eva Soriano alucina con las invitadas sorpresa: "Lloro. Como sean ellas, me rompo el pecho"

Durante la primera temporada de Cuerpos especiales, en algunas ocasiones Eva Soriano e Iggy Rubín recibían invitados sorpresa. Escondidos detrás de la cortina, tenían que adivinar de quién se trataba mediante pistas que les iba lanzando Javi Sánchez.

En esta nueva temporada le hemos dado una vuelta más a las entrevista sorpresa y en el segundo programa reciben a dos mujeres cuyas caras no son conocidas para los presentadores del programa. "Nos habéis bailado mucho en los 90 y en los 2000", dice una de ellas a modo de pista.

Tras varias pistas fallidas, Javi Sánchez les echa una mano: "Cada una tiene una canción que tiene que ver con volar". "Una es Flying free", acierta Iggy Rubín. "No, no puede ser el Flying free", interrumpe Eva muy emocionada, "que lloro, ¿eh? como sea el Flying free me rompo el pecho".

"Una de ellas ha sido la cantante de un tema llamado Flying free", anuncia Javi Sánchez. Pero eso no es todo, la otra invitada es nada más y nada menos que la cantante de Fly on the wings of love" ¡Ellas son Marian Dacal y Eva Martí, que grabaron respectivamente Flying free en 1999 y Fly on the wings of love e el 2000.

"¿Puedo abrazaros por favor?", dice muy emocionada Eva Soriano. Si quieres escuchar a Eva como fangirl total, ¡dale al play para disfrutar de este momentazo de Cuerpos especiales!