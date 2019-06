Pilar Rubio nos enseña su nuevo tatuaje dedicado a Sergio Ramos

Desde que empezó su relación con Sergio Ramos, Pilar Rubio ha querido marcar algunos detalles de su historia de amor en su piel. Hace unos días nos enseñó las iniciales de sus dos hijos mayores, Sergio y Marco, tatuadas en su muñeca derecha con la tipografía del grupo AC/DC, el favorito de Pilar que además actuará en el enlace.

Además, tanto ella como Sergio llevan tatuada la palabra 'Recuerda', "por todo lo que significa nuestra relación", explica a la revista Telva. A esta misma publicación ha desvelado el significado de su último tatuaje, que ha mostrado en Instagram días antes de su boda.

La presentadora se ha tatuado en la nuca 'RnR', generalmente conocido como las iniciales de "Rock And Roll", pero su significado va mucho más allá: "Son las iniciales de nuestros apellidos (Ramos y Rubio) junto a la fecha de nuestros cumpleaños. Me gusta porque también las dos ‘R’ significan Rock and Roll", explica.