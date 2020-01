Pilar Rubio confirma que está embarazada con un espectacular mapping en ‘El Hormiguero’

Pilar Rubio aparecía toda pintada de blanco "como un mimo del Retiro", como le dijo Pablo Motos, para representar un maravilloso mapping sobre "la evolución, el futuro, sobre la vida en general", y añadió: "Atentos a lo que va a pasar, porque es algo muy muy especial". ¡Y madre mía si lo fue! Ante una maravillada Bonnie Tyler, las figuras que se pintaban sobre el cuerpo de la presentadora, acabaron representando a un bebé dentro de su útero.

El notición emocinó al público, a Pablo Motos, a Pilar y a la mismísima Bonnie Tyler, que no dudó en abrazar y besar a la colaboradora. "No llego a los tres meses todavía. No sé si será niño, si será niña...", decía Pilar, animando al público a ayudarle a elegir nombres cuando sepan el sexo del bebé. Eso sí, asegura que "embarazada y todo", seguirá yendo al programa para hacer sus retos. ¡Enhorabuena!

"LO MEJOR ESTÁ POR LLEGAR"

Hace solo unos días, el portal Look aseguraba que la presentadora estaría embarazada de 12 semanas, y pudimos ver varias señales que apuntaban a que la noticia era más que cierta. El 30 de diciembre, Pilar publicaba una foto en Instagram junto a su marido en la que aparecían abrazados con un río de fondo. "Lo mejor está por llegar, este 2020 será único. Que dibujemos un camino lleno de amor", escribía junto a la imagen, con la que podría estar haciendo referencia a esta gran noticia.

Por otro lado, el pasado domingo Sergio Ramos ganó la Supercopa de España con el Real Madrid, anotando un penalti decisivo frente al Atlético de Madrid. Al finalizar el partido, Ramos se guardó el balón bajo la camiseta simulando (no sabemos si intencionadamente) la silueta de una mujer embarazada.

Además su hermano René Ramos también ha anunciado recientemente que se convertirá en padre junto a la cantante Lorena Gómez, por lo que los nuevos primitos se llevarían pocos meses de diferencia.

Con el cuarto hijo en camino, Pilar Rubio se ha vuelto toda una experta en maternidad, algo que ha querido plasmar en su libro 'Embarazada, ¿y ahora qué?', que sirve como guía para otras mujeres que estén embarazadas o en el proceso de post-parto.

Y aunque reconoce que debido a su trabajo un embarazo es complicado, Pilar Rubio confesado en más de una ocasión que no le importaría ampliar su familia y que le daría igual que fuese niño o niña.