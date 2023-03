¡Pillados! Harry Styles y Emily Ratajkowski se besan apasionadamente por las calles de Tokio

Tras la ruptura de Harry Styles con Olivia Wilde después dos años de relación, y los fugaces romances de Emily Ratajkowski con Eric Andre y Pete Davidson (y su fallido matrimonio con Sebastian Bear-McClard) parece que el cantante y la modelo han vuelto a encontrar la ilusión.

Y es que han pillado al intérprete de As it was y la modelo de Victoria's Secret dando rienda suelta a su pasión por las calles de Tokio: besándose apoyados en un coche y agarrados de las manos.

Este romance pilla de imprevisto, pues es la primera vez que vemos una interacción entre ambos, pero sí que se siguen en redes sociales el uno al otro.

Este beso no solo ha causado furor a los fans del cantante por saber que Harry Styles "no está disponible" otra vez, sino por la manera en la que las celebrities se han besado, que ha sido muy comentada en Internet y se ha llenado de memes.