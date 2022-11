Harry Styles y Olivia Wilde rompen tras dos años de relación

Harry Syles y Olivia Wilde han roto. El catante, de 28 años y la actriz de 38 años habrían puesto fin a su relación tras aproximadamente dos años juntos según reporta la revista People, que añade que se estarían tomando un descanso.

Fuentes muy cercanas confirmaban a la pareja el motivo de la ruptura: "Él sigue de tour todavía y ahora se va al extranjero. Ella está concentrada en sus hijos y su trabajo en Los Angeles. Es una decisión amistosa".

Tan amistosa que el 15 de noviembre Olivia fue vista en el concierto de Harry en LA bailando y cantando sus canciones. Es por eso que señalan que "siguen siendo amigos muy cercanos" pero que "ahora mismo tienen prioridades diferentes que los están alejando".

Un romance que se fraguó en Don't Worry Darling

La primera vez que relacionaron al intérprete de As It Was con la actriz fue en enero de 2021, cuando fueron fotografiados cogidos de la mano a la salida de la boda de unos amigos. Desde ese momento en adelante los rumores de noviazgo entre Styles y Wilde fueron incesantes.

Meses después, Harry se convertía en el protagonista de la película de Olivia, Don't Worry Darling, sustituyendo al que iba a encabezar la película, el actor Shia Leboeuf, algo que desembocó en una gran polémica que eclipsó el estreno de la cinta.

Este, entre otros, ha sido alguno de los baches a los que la pareja se ha tenido que enfrentar durante su noviazgo. "La presión pública ha sido difícil para ellos. Han tenido sus idas y venidas en la relación", explicaba la fuente del medio.

Por eso las celebridades han intentado mantener su relación lo más privada posible, hasta el punto de ni siquiera posar juntos en la premiere del filme. "Creo que una vez que abres la ventana, no te puedes enfadar cuando los mosquitos entran", contaba Wilde metafóricamente a Vanity Fair sobre su enlace con el cantante.

La relación de Olivia Wilde y Harry Styles también se vió señalada por los rumores de infidelidad de la directora a su exmarido y padre de sus dos hijos Jason Sudeikis, que ella misma se encargó de desmentir en la revista.