Pink contesta a todos los que la llaman gorda

Lamentablemente en las redes sociales encontramos algunas personas dispuestas a menospreciar e insultar a otras personas por razones de lo más absurdas.

Esto es lo que le ha ocurrido a Pink, que hace unos días acudió a un acto benéfico contra el cáncer en el que premiaban a una amiga suya. Algunas personas, en lugar de valorar la acción de la artista, decidieron que era más importante insultarla y llamarla gorda a lo que Pink respondió con un educado pero irónico comunicado:

"He visto que algunos estáis preocupados por mí debido a los comentarios sobre mi peso. Os referís a mis fotografías de anoche en el evento a beneficio del cáncer al que asistí para apoyar a mi querida amiga, la Dra. Maggie DiNome. Ella recibió el Duke Award por su incansable esfuerzo y grandes contribuciones para erradicar el cáncer. Pero desafortunadamente, mi peso parece ser mucho más importante para algunos de vosotros. Debo admitir que ese vestido no lució tan bien en las fotografías como lo hizo en mi cocina aunque también admito que me sentí muy guapa. De hecho, me siento bella. Así que, mis buenas y preocupadas personas, por favor no os preocupéis por mí. Yo no estoy preocupada por mí. Y tampoco estoy preocupada por vosotros… Estoy perfectamente bien, perfectamente feliz, y mi cuerpo sano, voluptuoso y enloquecidamente fuerte está teniendo un merecido descanso. Gracias por vuestras preocupaciones. Amor, cheesecake.”

Pero eso no fue todo, la cantante compartió un par de fotografías, en una donde aparecía con su hija y en otra con su marido, dejando claro que está de lo más feliz y que nada le importa lo que la gente piense de su cuerpo. ¡Bien por ella!

Willow said to me the other day whilst grabbing my belly-"mama-why r u so squishy?"And I said.."b/cuz I'm happy baby" pic.twitter.com/69wuVHg6QM — P!nk (@Pink) abril 13, 2015