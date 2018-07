¿Podría Rihanna acabar como Whitney Houston?

Tan sólo han pasado algo más de dos semanas desde que la cantante de I will always love you nos dijese adiós para siempre, pero Rihanna ha tenido tiempo suficiente para replantearse su futuro. Parece que la cantante, de 23 años, se ve reflejada en la desaparecida cantante.

Muchas son las similitudes que ha debido de encontrar la responsable de Love the Way You Lie entre su vida y la de Whitney Houston para llegar a tan escalofriante situación. Una fuente cercana a la estrella ha declarado en la revista More! que "Rihanna no paraba de llorar cuando se enteró de la muerte de Whitney, como si se tratase de un miembro de su familia".

"Whitney era una mujer en la que Rihanna podía verse reconocida. Tenían muchos puntos en común en su vida. Era una estrella de los pies a la cabeza que amaba el tipo de vida que ama Rihanna", puede leerse en la publicación.

Bien es verdad que, después de lo sucedido con Chris Brown hace varios años y los recientes acontecimientos y rumores que rodean a la expareja, ¿no nos recuerda bastante a la turbulenta relación que Whitney Houston mantuvo con su exmarido Bobby Brown?