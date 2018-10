Polémica en Twitter con la dieta 'detox' que publica Alejandro Sanz

Tras un largo verano, parece ser que septiembre es el mes para retomar una vida más saludable, ir más al gimnasio y llevar una dieta equilibrada. Y el que parece ser que se lo ha tomado en serio es Alejandro Sanz, aunque su dieta no ha gustado a muchos.

El cantante compartió que quería hacer 21 días 'detox'. Sin embargo, escribió que llevaba dos días con hambre y que el tercero no sentía las piernas.

Deetox de 21 días.. día 1 (tengo hambre) día 2 (me muero de hambre) día 3 (no siento las piernas) mańana os cuento más.

Su publicación en Twitter ha generado muchos comentarios, entre ellos de varios expertos en nutrición que advierten a Alejandro Sanz que lo que está haciendo es perjudicial para su salud.

Día 4: me dejo de timos detox porque me he informado y he visto que no sirven para nada más que tirar dinero y pasar hambre.