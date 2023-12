Las polémicas palabras de Carmen Maura sobre el feminismo: "Nos están tomando manía los chicos"

Carmen Maura da la bienvenida a la Navidad siendo protagonista en la prensa. Su última entrevista ha dado varios titulares a raíz de sus palabras sobre el feminismo, rechazadas radicalmente por unos y defendidas por otros.

La actriz madrileña de 78 años ha aparecido recientemente en el programa de televisión No sé de qué me hablas, cuyo objetivo es hablar de lo que pasaba antes y lo que pasa ahora y reflexionar sobre ello. Al hilo de ello, decía: "Sois mucho más libres, tenéis más capacidad para tomar vuestras decisiones", reconocía la artista, que se siente desalentada con el porvenir: "Tenéis bastante mogollón encima con todo lo que pasa. No me importa ser viejecita, porque no me gusta mucho lo que viene", explicaba.

Acto seguido, la intérprete de Volver ha ido más allá para explicar el por qué : "Hay una cosa que no me gusta, que nos están tomando manía los chicos, en general. Este feminismo de ahora atacando a los hombres no me parece buena política", declaraba la actriz.

En ese momento, Mercedes Milá le daba paso a la copresentadora del formato, Inés Hernand, para contestar a las palabras de la actriz: "Las políticas feministas, yo creo que no pretenden que esto sea una guerra de sexos, ni muchísimo menos. Creo que un hombre que se considere feminista, le empodera también porque, quién no va a querer igualdad de derechos para todo el mundo, igualdad de condiciones... ¿no?", rebatía la comunicadora.

"Yo lo que digo es que nos están tomando un poco de manía, que conozco casos muy cercanos de hombres que han sido acusados de violencia, y que no era cierta. Lo de la agresividad, no me parece nada positivo por ningún lado", concluía la actriz, antes de que Milá cambiara de bloque temático.

Willy Toledo responde a las palabras de Carmen Maura

Entre la tormenta de comentarios y reacciones a lo que ya se ha convertido en la polémica reflexión de la intérprete, destaca el del también actor Willy Toledo, que ha mencionado el vídeo en su cuenta de X para añadir: "Que dice la Maura que feminismo pero sin molestar a los hombres y que muchísimas denuncias falsas".

