Carmen Maura: dos hijos, una agresión sexual y una pelea con Almodóvar

Una de las Cármenes más conocidas de España, con permiso de Carmen Sevilla.

Con más de 60 años de carrera a sus espaldas, Carmen Maura ha llevado el estandarte del cine español por todo el mundo. Acumula cuatro Goyas, tres Premios del Cine Europeo, una Palma de Oro de Cannes, dos Conchas de San Sebastián, un César y un Premio Nacional de Cinematografía. Reconocimientos que consagran una larga trayectoria en una profesión que se la ha dado bien desde que era niña.

A pesar del talento innato, no le resultó fácil hacerse un hueco en la profesión cuando ser actriz suponía a tener de todo menos prestigio. "No era nada guay", dijo a la Agencia EFE hace un año, a los que reconocía también que su vida en el cine había estado llena de "de golpes de suerte" con "un regalo tras regalo".

Familia de aristócratas

Nunca lo ha escondido pero tampoco ha hecho alarde de sus origenes nobles. Es bisnieta de Bartolomé Maura y Montaner, hermano del político Antonio Maura, que fue cinco veces presidente del Consejo de Ministros. Es además hija del oftalmólogo Salvador García Santa Cruz, y de Carmen Maura Arenzana, nieta de los condes de Fuente Nueva de Arenzana. También figura entre sus ancestros Ramiro Pérez Maura, embajador y IV Duque de Maura.

Pertenecer a una de las dinastías más influyentes de España supuso estar rodeada de grandes personalidades. Quizá en su amor por el arte tuviese que ver que Conchita Montes y el dramaturgo Edgar Neville fuesen sus vecinos.

Estudió Filosofía y Literatura en París para luego regresar a España y matricularse en el Teatro Español.

Su marido le pidió el divorcio y estuvo 12 años sin ver a sus hijos

Xisco Forteza Pujol -que era abogado y pertenecía a una de las familias más pudientes de Baleares- y Carmen Maura, se casaron en 1966. Ella tenía solo 21 años y, tras la boda en Alcobendas,nacieron sus dos hijos, Carmen y Pablo.

Se separaron en 1970, cuando Maura daba sus primeros pasos en el teatro. En ese momento, un juez dictó -a instancia de Forteza- que la custodia total de sus hijos menores correspondiese al padre. Entre los argumentos figuraba que la profesión de la madre no era adecuada para criar a unos niños, que terminaron mudándose con su progenitor a las islas.

Tras el divorcio, estuvo con Antonio Moreno Rubio durante 13 años. Con su muerte en 1995 se enteró de que la había arruinado dejádole poderes universales. De la noche a la mañana tenía una deuda de 2 millones de euros y dos casas embargadas.

Una bronca con Pedro Almóvar

Se habían conocido en el teatro unos años antes, pero su idilio laboral con Almodóvar comenzó en 1978 en títulos como Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón.

Una década después llegó Mujeres al borde de un ataque de nervios(1988), obra cúlmen en cuyo rodaje tuvo lugar la discusión que precipitó su desencuentro durante 20 años. Según se ha contado, fue por unas palabras del manchego, que le espetó que porqué no se operaba la cara. Carmen, le contestó: "¿Y por qué no lo haces tú, que te hace más falta".

La reconciliación llegó con Volver,la película con la que el cineasta ha recaudado más dinero hasta la fecha. "Fue muy gracioso porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos, veinte años. Me llamó y me preguntó: '¿No te importa hacer de destrozada?'. Y yo le dije: 'Menuda pregunta me estás haciendo, qué me va a importar a mí'. Creo que me llamó porque era un papel muy delicado. Llevémonos como nos llevemos, los dos sabemos que el otro lo hace bien. Porque esta misma historia me la ofrece otro director... Han dicho de mí cosas maravillosas por este personaje, como si hubiera tenido yo que hacer un estudio... Y fue una de las cosas más cómodas que he hecho en mi vida. No llevaba maquillaje, me ponía la bata, me ponía un poquito más gorda de lo que estaba, el pelo sin tratar, con zapato plano... Fue facilísimo porque entiendo muy bien lo que escribe", contó a Vanitatis.

Almodóvar y Carmen Maura en 2007

A pesar del éxito de la crítica, los conflictos personales no tardaron en regresar. Cuando Maura contó a la prensa que prefería trabajar bajo las órdenes de Álex de la Iglesia, Almodóvar contestó desde Twitter: "Tranquila, no pensamos llamarte".

Víctima de una agresión sexual

Fue en el año 2015 cuando reconoció haber sido víctima de una agresión sexual cuando tenía 30 años. Vivía sola en su piso de Madrid, estaba recién divorciada e intentaba labrarse una carrera como actriz.

Recuerda que fue un soldado que era fan suyo el que se personó en la puerta de su apartamento, con una pistola en la mano y la intención de forzarla tras dejarla inconsciente. Una vez recobró el sentido, llamó a un amigo para contarle lo sucedido y pedirle tener "sexo suave", ya que no quería quedarse "traumatizada de por vida" tras ese episodio. La Guardia Civil tardó en creerla por dedicarse a la denostada -en aquel momento- profesión de la interpretación.

"El proceso que siguió fue peor que la violación en sí, que fue muy desagradable, pero no me desiquilibró", contaba antes de relatar que después de interponer la denuncia fue a juicio. Allí se encontró con el agresor, que resultó que estaba loco y le "tiraba besos" durante el proceso. "Luego me dio hasta pena. El que menos me espantaba era el chico", contó la actriz de Ay! Carmela.