Carmen Maura lamenta la muerte de Verónica Forqué: "No se dejaba ayudar"

"No era ella", dice Carmen Maura al hablar de las últimas apariciones en televisión de Verónica Forqué . Cuatro meses después del fallecimiento de la intérprete, su compañera lamenta lo ocurrido en una entrevista y cuenta cómo reaccionó a la noticia: "Me enteré me puse rabiosa. No tenía que haber pasado eso. Era absurdo".

Se cumplen cuatro meses de la muerte de Verónica Forqué. La actriz de 66 años se quitó la vida el 13 de diciembre de 2021 en su casa de Madrid dejando un enorme vacío entre sus compañeros de profesión. Así lo cuenta Carmen Maura, su compañera en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? o Clara y Elena, en una entrevista exclusiva en ¡Hola!.

"Era actriz pero era completamente normal y nos entendíamos perfectamente", cuenta la intérprete sobre las veces que compartieron pantalla.

Carmen Maura dice que trabajar con Verónica Forqué fue siempre una experiencia maravillosa, en gran medida por la forma de ser de la actriz. "Era relajada, era generosa... y por eso la última que vi no era ella", continúa la intérprete.

Se refiere a las últimas apariciones de Forqué en televisión, en concreto en el talent de cocina MasterChef Celebrity. La actriz perdió los nervios en numerosas ocasiones y acabó dejando el programa antes de la final porque ya no podía más.

"Me dio mucha rabia porque no era ella. Hubo mucha gente que la quiso ayudar pero no se dejaba. No era ella, era otra persona. No era ella cuando la vimos con esas salidas de rabiosa, no tenía nada que ver", continúa la actriz con cierta pena. "Yo la Verónica que conocí, la última vez que cené con ella, no era ella la que vi un año después. No tenía nada que ver".

Carmen Maura se refiere también a cómo recibió la noticia de su suicidio y lamenta que las cosas tengan que acabar así: "Cuando me enteré me puse rabiosa. No tenía que haber pasado eso. Era absurdo".