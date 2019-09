El polémico significado de la serpiente que lleva Rosalía en su pantalón

El vestuario de Rosalía en su último videoclip, la colaboración con Ozuna 'Yo x Ti, Tu x Mi', ha despertado las dudas sobre si la cantante manda un mensaje político a través de las prendas que viste.

En varias escenas del clip se ve a Rosalía lucir un pantalón color amarillo, con una serpiente dibujada, donde se puede leer la frase 'Don't tread on me' (no me pises)'.

Hasta ahí todo normal, sino fuera porque el logo de la serpiente corresponde a la Bandera de Gadsen, una bandera revolucionaria relacionada con el movimiento libertario creada en 1775.

A día de hoy la utilizan los sectores más liberales para protestar contra los impuestos y las normas del Estado, abogando por el individualismo y la libertad económica.