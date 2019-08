Rosalía se convierte en la primera española en ganar un MTV Video Music Awards gracias a 'Con Altura'

Con dos de los principales galardones y a cargo de la apertura de la gala, la cantante estadounidense Taylor Swift fue la gran estrella de los MTV Video Music Awards (VMA) al llevarse el premio al Mejor vídeo de 2019, en una gala donde Rosalía ganó el deMejor Vídeo Latino gracias a 'Con Altura'.

Si bien la "altura" de su tema con el colombiano J Balvin solo se llevó una de las cuatro estatuillas a las que optaba, la española consiguió poner en pie al Prudential Center de Newark (Nueva Jersey, EE.UU.) donde, vestida con un mono negro con brillantes, interpretó tres de sus éxitos: 'A ningún hombre (Cap. 11: Poder)', 'Yo x ti, tú x mí' junto a Ozuna y 'Aute Cuture'.

"Gracias por dejarme actuar esta noche y cantar en español", dijo durante la velada, para quien fue "un honor increíble" estar allí, viniendo desde su Barcelona natal.

Rosalía fue uno de los platos fuertes de la noche, que arrancó con una potente actuación de Taylor Swift de la mano de dos de los temas principales de su nuevo trabajo, 'Lover'.

'You Need to Calm Down' y 'Lover' dieron el pistoletazo de salida a una gala en la que Taylor Swift partía como favorita gracias a sus diez nominaciones, las mismas que la cantante Ariana Grande, las cuales se repartieron las principales categorías.

Swift fue una de las grandes protagonistas y el vídeo de su canción 'You Need to Calm Down' se llevó dos de los reconocimientos más codiciados de la noche: el de mejor vídeo del año y el de mejor vídeo "para bien", para una causa benéfica.

Su sencillo, un "himno anti-odio" llevó el mensaje político al escenario, al exigir la aprobación de una "Ley de Igualdad" que garantice que todo el mundo tenga los mismos derechos.

Con lágrimas en los ojos, Swift declaró que "todavía hay una petición a favor de la Ley de Igualdad que, básicamente, dice que todos merecemos los mismos derechos ante la ley", dijo la artista, rodeada de un grupo de activistas LGTBI que, anteriormente, habían actuado con ella en la apertura del espectáculo.

Swift no fue la única que quiso que la música y su vídeo llevara un altavoz esa noche, con J Balvin, que dejó a Rosalía sola en el escenario e interpretó 'Qué pretendes' con el puertorriqueño Bad Bunny, pidiendo ayuda contra la catástrofe del Amazonas.

"Necesitamos ayuda para el Amazonas porque está ardiendo", dijo, asegurando estar "superorgulloso de ser latino ahora mismo".

En la noche, sin embargo, la música fue la gran protagonista, con un maestro de ceremonias, Sebastian Maniscalco y unos presentadores de cada categoría del nivel de Queen LaTifah, Billy Ray Cyrus, John Travolta o el elenco original de "Los Soprano".

Las actuaciones no estuvieron exentas de cierta picardía y materia para el cotilleo, como la sensual 'Señorita', que interpretaron Shawn Mendes y Camila Cabello por primera vez en público -y que se llevó el premio a "Mejor colaboración"-, o la de Miley Cyrus, que cantó 'Slide Away' en su primera actuación tras su divorcio del actor Liam Hemsworth.

Del resto del palmarés, Grande se llevó los premios a "Artista del año" y "Canción del verano", mientras que la joven promesa Billie Eilish debutó con el reconocimiento a "Mejor artista nuevo" y "Artista Empuje del año".

Los Jonas Brothers se llevaron a casa el galardón a "Mejor Pop", en tanto que la rapera Cardi B obtuvo el de Mejor Hip Hop, gracias a su canción 'Money'.