PrayForDemi: Charlie Puth, Ariana Grande, Joe Jonas, Becky G o Lady Gaga, las muestras de apoyo a Demi Lovato

LA CANTANTE SUFRIÓ UNA SOBREDOSIS

La preocupación por el estado de salud de Demi Lovato tras ser hospitalizada por una posible sobredosis, ha llenado las redes sociales de mensajes de fuerza y apoyo para la cantante, e incluso Charlie Puth le ha dedicado el tema 'See You Again' en su último concierto. También Lady Gaga le ha dedicado un emotivo mensaje: "Estoy tan feliz de que estés viva."