La policía de Los Ángeles acudió pasadas las 11:00h del martes a casa de la cantante, situada en Hollywood Hills, por una llamada de emergencia. Al encontrar a Demi inconsciente se la llevaron al hospital Cedars Sinai, con una supuesta sobredosis de heroína, según apunta la revista TMZ citando fuentes policiales, aunque el representante de la artista niega este punto: "Parte de la información que se reportó es incorrecta y respetuosamente piden privacidad y no especulaciones ya que su salud y recuperación es lo más importante en este momento ".

El comunicado añade además que la cantante se encuentra estable y "con su familia": "Está despierta y con su familia que quiere expresar su agradecimiento a todos por el amor, las oraciones y el apoyo".

Demi Lovato lanzó una canción el mes pasado llamada 'Sober', en la que reconocía que había recaído después de seis años desintoxicada, sobria. a pesar de que el pasado mes de marzo, publicaba en redes sociales un mensaje para celebrar esos seis años alejada del alcohol: "Muy agradecida por otro año de alegría, salud y felicidad. Es posible". La estrella del pop, de 25 años, siempre ha hablado abiertamente sobre la cocaína y el alcohol, que tanto daño le habían hecho en el pasado, como en el documental 'Simply Complicated'.

Demi Lovato en el documental ‘Simply Complicated’ / YouTube

Los representantes de Lovato, han evitado por el momento hacer comentarios. Ha sido TMZ, citando fuentes policiales, quien ha revelado fue trasladada a un hospital de Los Ángeles desde su casa con lo que aparentaba ser una sobredosis de heroína. De confirmarse esta hipótesis, la cantante pasaría a engrosar la cada vez más amplia lista de estadounidenses víctimas de la epidemia de opiáceos que sufre EEUU, y que en 2016 acabó con la vida de 35.000 personas por sobredosis, lo que llevó al actual presidente del país, Donald Trump, ha declarar el problema como emergencia nacional al año pasado.

Demi Lovato saltó a la fama en varios shows de Disney Channel, como 'Camp Rock', hace diez años, y luego ha forjado su éxito como cantante con grandes canciones como 'Skyscraper' y 'Sorry Not Sorry', o su reciente bombazo musical junto a Luis Fonsi, 'Échame la culpa'. En su canción 'Sober', canta: "Mamá, lo siento mucho, ya no estoy sobria".