La primera foto de Rihanna y Leonardo Di Caprio juntos

La primera imagen de Rihanna y Leonardo DiCaprio juntos ha sido publicada por el famoso portal TMZ. En la instantánea, podemos ver al actor y a la cantante en una fiesta celebrada en Los Ángeles con motivo del 27 cumpleaños de ella.

Según dicha publicación, el evento fue organizado por el propio DiCaprio y no faltaron estrellas de la talla de Beyoncé, Mick Jagger, Naomi Campbell, Jim Carrey, Bill Murray, Paris Hilton o el empresario y amigo del actor Richie Akiva.

Aunque en las imagenes no se ve nada determinante que confirme el romance, los asistentes han desvelado que Rihanna y Leonardo estuvieron bailando y besándose toda la noche sin esconder su relación.

FIRST PHOTO of Leonardo DiCaprio & Rihanna together -- but one of them is WAY more committed than the other http://t.co/jS79YsSUg4