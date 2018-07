Promoción en exclusiva para ver 'This Is Us' de One Direction con un 50% de descuento

EN NUBEOX, EL VIDEOCLUB PARTICULAR DE ANTENA3 SÓLO DURANTE 3 DÍAS

Oh My God!!! One Direction llega esta noche a Nubeox, el videoclub particular de Antena3, con su película This Is Us. Pero no vienen de una forma cualquiera, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson traen un 50% de descuento en el alquiler de su película hasta el domingo 22 de diciembre de 2013 pinchando sobre este enlace: Película One Direction. Así que ya sabes no pierdas tiempo que la promoción sólo dura tres días y llévate a tus ídolos a casa por unas horas.