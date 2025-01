¿Qué fue lo que le pasó a Hawái? El significado de la nueva canción de Bad Bunny

Bad Bunny ha comenzado este 2025 por todo lo alto, y no es para menos, pues su nuevo álbum, Debí tirar más fotos, está teniendo muy buena acogida y los fans del puertorriqueño no han tardado en hacer suyas las canciones.

En este disco, el artista narra problemáticas de su país y vuelca mucho folklore. Además, vuelve a las raíces y refleja el hecho de regresar a casa, lo que ha emocionado a todos los oyentes y al propio cantante.

Por supuesto, el artista ha querido plasmar en sus letras la política, y el tema Lo que le pasó a Hawái es un buen reflejo de ello, pues Bad Bunny hace un paralelismo entre lo que vive Puerto Rico y lo que ocurrió en Hawái.

"No, no suelte' la bandera ni olvide' el lelolai/ Que no quiero que hagan contigo lo que le pasó a Hawái", narra en la canción. Pero, ¿qué pasó en el archipiélago?

La adhesión de Hawái a Estados Unidos

Hawai forma parte del territorio estadounidense, concretamente es un estado desde 1959 (siendo el último en ingresar a la unión). Por su parte, Puerto Rico es considerado un territorio no incorporado.

Pero hasta 1893, Hawái era "un reino independiente", tal y como explica el usuario de X (antiguo Twitter) @OrlandoDeavilaP . Al igual que con muchos países, la relación diplomática y comercial con Estados Unidos hizo que muchos ciudadanos estadounidenses se asentaran en el archipiélago, donde invirtieron y movieron la economía.

"Poco a poco, los ciudadanos estadounidenses y sus descendientes comenzaron a intervenir en los asuntos domésticos del reino", recoge el usuario mencionado. Finalmente, en 1893 consiguieron derrocar a la reina, Lili'uokalani. Tras ello, establecieron una república, la cual fue disuelta rápidamente con el fin de anexar el archipiélago a Estados Unidos.

Por supuesto, todo esto se abrió paso ante la resistencia de los nativos: en 1895 explotó una revuelta armada con el fin de volver a la monarquía, pero el resultado fue fallido y la monarca acabó en prisión. Sin embargo, la tensión durante tantas décadas llevó al gobierno de Estados Unidos en 1993 a disculparse.

Concretamente, al cumplir el primer centenario del derrocamiento del Reino de Hawái, "el Congreso de los Estados Unidos reconoció la participación de agentes y ciudadanos de su país en los hechos y pidió perdón a los nativos hawaianos catalogando la acción como 'ilegal'".

Movimientos de independencia en Hawái

Sin embargo, Hawái continúa luchando por su propia soberanía, y existe un movimiento activo en la actualidad que, desde distintas posturas, piden independencia, regreso de la monarquía, autonomía política... Con el fin de volver a ser independiente.

Y de esta manera, en su continua lucha por la defensa de la independencia de Puerto Rico, Bad Bunny deja claro que seguirá al pie del cañón en las problemáticas de su país natal. De hecho, es tan consciente de los conflictos que en los vídeos de Youtube de sus canciones del nuevo álbum comparte extractos de la historia de Puerto Rico.