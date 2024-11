Por qué Hugh Grant odia a su personaje en 'Notting Hill': la verdad detrás del papel que interpretó junto a Julia Roberts

Desde que debutó en 1982 con Privileged, su carrera ha ido in crecendo, llegando a ser reconocido dentro del panorama cinematográfico. Hugh Grant saltó a la fama nivel internacional con Cuatro bodas y un funeral, un papel con el que consiguió un Globo de Oro y un premio BAFTA como mejor actor en el año 1995.

Ahora el actor de origen británico se encuentra a las puertas de su nuevo film Heretic, que verá la luz el próximo 3 de enero de 2025 en los cines de nuestro país. La película trata de dos jóvenes misioneras que se ven obligadas a demostrar su fe. Al llamar a la puerta equivocada, les recibe Sr.Reed, interpretado por Hugh Grant, un hombre con intenciones diabólicas. A partir de aquí les sigue el juego del gato y el ratón, donde las misioneras tendrán que escapar.

Grant ha sido reconocido por trayectoria también en Notting Hill. En esta película, dirigida por Roger Michell, el británico interpreta a Will Thacker, el propietario de una librería cuya vida dio un giro tras enamorarse con la estrella del cine Anna Scott, interpretado por Julia Roberts. De hecho, gracias a este film, el actor fue nominado al Globo de Oro como Mejor actor principal en la categoría Comedia o Musical.

Hugh Grant sobre su papel como Will Thacker: "¿Por qué mi personaje no tiene pelotas?

Durante su entrevista en Vanity Fair, el actor ha calificado el papel que interpretó en la película como "despreciable", en referencia a cómo fue escrito este personaje. En un primer instante, el actor viendo una de las escenas de la película, describe a Julia Roberts como una gran actriz. No obstante, las críticas hacia el personaje que él interpretó fueron tajantes: "Cada vez que veo los canales en casa después de unas copas y sale esto, pienso: ¿Por qué mi personaje no tiene pelotas?".

"Hay una escena en esta película en la que ella está en mi casa y los paparazzi llegan a la puerta principal y tocan el timbre, y creo que la dejé pasar y abrir la puerta, y eso es horrible", ha afirmado.

Una insatisfacción en la que también se han pronunciado sus parejas en el pasado. "Nunca he tenido una novia, o de hecho, ahora esposa, que no me haya dicho: '¿Por qué diablos no la detuviste? ¿Qué te pasa?'", ha expresado.

Obviamente, con el tiempo, las opiniones cambian. Su postura con respecto a este rol ha cambiado. Durante una entrevista en 1999, el actor se mostró más comedido, definiendo a su personaje como "un inglés normal y corriente, bastante simpático, que trabaja en una librería en Londres, no muy ambicioso". No obstante, se mostró agradecido por la oportunidad de trabajar con Roger Michell.