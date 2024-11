Así es Hugh Grant: su edad, sus cinco hijos con dos mujeres, su patrimonio y sus películas

Te interesa El verdadero motivo por el que Julia Roberts dejó de hacer comedias románticas

Hugh Grant es un actor británico reconocido a nivel internacional por su carisma y expresividad. A sus 64 años (nació el 9 de septiembre de 1960), el intérprete de Hammersmith (Londres) se consolidó al inicio de su carrera profesional como un protagonista emocional en comedias románticas, aunque con el paso del tiempo ha elegido papeles más dramáticos.

Hijo de un vendedor de alfombras y de una profesora, el británico estudió Literatura inglesa en Oxford gracias a una beca obtenida en 1979. Por aquel entonces, Grant venía la actuación como un pasatiempo. Se apuntó al club de drama de su universidad y, poco después, creó su propia comedia con unos amigos, titulada The Jockeys of Norfolk. Así, consiguió debutar en el cine en a principios de los años 80 con un papel en la película Privileged (Michael Hoffman, 1982).

Películas y premios de Hugh Grant

Entre las películas más destacadas de la filmografía de Hugh Grant, destacan obras como Cuatro bodas y un funeral (Mike Newell, 1994), Sentido y sensibilidad (Ang Lee, 1995), Notting Hill (Roger Michell, 1999), El diario de Bridget Jones (Sharon Maguire, 2001) o Love Actually (Richard Curtis, 2003). Sus últimos papeles los ha interpretado en Paddington 2 (Paul King, 2017) o Wonka (King, 2023).

Gracias a su trabajo, Hugh Grant cuenta con numerosas nominaciones a premios y tres prestigiosos galardones: la Copa Volpi al mejor actor en el Festival de Venecia por Maurice (James Ivory, 1987), el Globo de Oro a mejor actor de comedia o musicalpor Cuatro bodas y un funeral y el BAFTA a mejor actor por este mismo largometraje. Sin embargo, nunca ha estado nominado en los Premios Óscar.

Hugh Grant y Martine McCutcheon en 'Love Actually' | Universal Pictures

Cinco hijos con dos mujeres

La primera pareja conocida de Hugh Grant es la actriz Elizabeth Hurley, con quien mantuvo una relación entre 1987 y 2001. Durante su romance, en 1995, el actor protagonizó un escándalo cuando fue detenido en su coche mientras una trabajadora sexual le hacía una felación. Sin embargo, el arrepentimiento de Grant salvó su noviazgo con Hurley hasta seis años después, cuando rompieron de forma amistosa.

Diez años después de aquello, en septiembre de 2011, el actor tuvo a su primera hija Tabitha Xiao Xi con la recepcionista de un restaurante chino en Londres llamada Tinglan Hong. "Me gusta mucho mi hija. ¿Ha cambiado mi vida? No estoy seguro. Todavía no. No de manera significativa, no. Pero estoy absolutamente encantado de haberla tenido, de verdad. Y siento que soy una mejor persona", dijo Hugh Grant en 2012.

Justo un año después, en el mismo mes de septiembre, el actor dio la bienvenida a su primer hijo con su actual mujer, la productora de televisión Anna Elisabet Eberstein. Lo llamaron John Mungo, y su nacimiento no se hizo público a nivel mediático hasta un año después.

Solo tres meses después, Hugh Grant tuvo a su tercer hijo, pero de nuevo con Tinglan Hong: lo llamaron Felix Chang Hong. Por tanto, ambas mujeres estuvieron embarazadas del actor al mismo tiempo.

En 2015 y 2018, Grant tuvo a sus dos últimas hijas con Anna Elisabet Eberstein: Lulu Danger y Blue, respectivamente. "Cualquiera que tenga hijos pequeños probablemente estaría de acuerdo en que es, al mismo tiempo, el peor momento de tu vida y el mejor", dijo el actor en una entrevista para Radio Times en 2020.

Anna Elisabet Eberstein y Hugh Grant en 2023 | Gtres

Así, Hugh Grant tiene cinco hijos: Tabitha Xiao Xi (2011) y Felix Chang Hong (2012) con Tinglan Hong; y John Mungo (2012), Lulu Danger (2015) y Blue (2018) con Anna Elisabet Eberstein.

Patrimonio de Hugh Grant

Hugh Grant tendría un patrimonio neto de 150 millones de dólares, según datos del portal Celebrity Net Worth actualizados a día 28 de octubre de 2024. Esta cifra la habría alcanzado gracias al éxito de las películas en las que ha trabajado como actor y a su labor como productor de cine.

En cuanto a los beneficios por películas concretas, Parade recoge que Grant habría ganado cien mil dólares por Cuatro bodas y un funeral, 7,5 millones de dólares por Notting Hill y cinco millones de dólares por Paddington 2.