¿Por qué Marta Lozano le dio un sombrero de cowboy a su hermana Meri tras su boda?

Fue una boda llena de detalles. Marta Lozano y Lorenzo Remohi llenaron su gran día de regalos para todos sus amigos, a los que sorprendieron dejándoles una carta personalizada sobre su plato.

La nota, escrita por ellos mismos, tenía palabras dedicadas a cada uno de los asistentes a la celebración, y de hecho algunos compartieron el mensaje en sus redes sociales.

Marta y Lorenzo montaron una fiesta para sus amigos, aunque la influencer le dio el papel protagonista a su hermana Meri. A ella le regaló el ramo de novia.

El momento de la entrega fue uno de los más comentados de la celebración. Marta Lozano hizo llorar a su hermana, a la que sorprendió con un doble regalo. Además de darle el ramo, le regaló un sombrero cowboy.

¿Por qué?

El sombrero de cowboy que Marta Lozano regaló a su hermana Meril // Instagram/Stories

El porqué de este gorro lo ha contado la propia Meri en sus redes sociales. A través de Instagram Stories ha respondido a una seguidora interesada por el significado de este accesorio.

"Amo los sombreros y toda la estética cowboy. Amo los caballos, me llevo algún sombrero siempre que hago algún viaje. Creo que me representa bastante igual que la canción con la que me lo dio. Mi hermana me conoce como nadie y fue de los momentos que más me emocioné", escribió la joven sobre el sombrero, obra del artista Betto García, quien hizo también el tocado que llevó la novia en la fiesta posterior.

La canción que menciona Meri lozano es Can't fight the moonlight, de la película El bar Coyote.

