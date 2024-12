Qué ha pasado entre Daddy Yankee y su ex Mireddys González: su patrimonio y su conflicto legal

A principios de diciembre de 2024, el cantante Daddy Yankee anunció su divorcio con Mireddys González tras mantener una relación sentimental de más de 20 años.

El cantante puertorriqueño lanzó un comunicado donde confiesa que fue ella quien tomó la decisión de divorciarse. El matrimonio arrastraba una crisis desde hacía meses, según reconoce, y los rumores sobre la ruptura nacieron a raíz de que la pareja dejase de seguirse en las redes sociales.

"Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys", asegura el artista. "Respeto la decisión de Mireddys y agradezco el tiempo que compartimos, lleno de bendiciones y valores, de amor y con una hermosa familia que seguirá siendo nuestra prioridad. Este no es un momento fácil, pero entiendo que es parte de mi proceso de vida. Corresponde aceptar y continuar", añade.

La denuncia de Daddy Yankee a Mireddys González y su reciente acuerdo

Poco después de dar a conocer su divorcio, a mediados de diciembre se dio a conocer que el cantante Daddy Yankee había demandado a su exesposa en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan de Puerto Rico por haber realizado unas supuestas transferencias por valor de 100 millones de dólares desde unas cuentas corporativas sin su permiso.

Tal y como explicó el letrado, Daddy Yankee llevaría tiempo solicitando a su exmujer conocer cuál es su situación financiera, sin obtener respuesta por su parte. "La poca información provista es limitada; impidiendo que el Sr. Ayala tenga conocimiento y transparencia sobre las gestiones corporativas, sus finanzas, y los compromisos que en su nombre y con sus marcas hayan hecho".

Ahora, Daddy Yankee y Mireddys González se han encontrado en el Tribunal de San Juan el 20 de diciembre y han alcanzado un acuerdo. Según el diario de Puerto Rico El Nuevo Día, los equipos legales de ambas partes implicadas confirman que han llegado a un acuerdo sobre las demandas del cantante contra su exmujer sobre el acceso a sus corporaciones El Cartel Records y Los Cangris.

Daddy Yankee tras salir del Tribunal de San Juan | Getty Images

Así, el juez superior Anthony Cuevas Ramos había pedido que las partes se reunieran en privado y, como resultado, Daddy Yankee retomará la presidencia de ambas corporaciones. El acuerdo establece que ninguno de los dos podrá acceder a una suma de 75 millones de dólares de las cuentas corporativas en un plazo de 30 días, entre otros detalles.

Cuánto dinero tiene Daddy Yankee

Según Forbes, se estima que Daddy Yankee cuenta con un patrimonio neto de aproximadamente 45 millones de dólares a partir de 2023. Esto "le convierte en uno de los artistas más exitosos y con mayores ingresos dentro del género urbano", según confirma la propia revista económica.

La historia de amor entre Daddy Yankee y Mireddys González

Daddy Yankee y Mireddy González se conocen desde la infancia. Su amor y su pasión era tal que en 1995, con solo 17 años, decidieron casarse en Puerto Rico y dar el primer paso para formar una familia. Él ya tenía una hija de una relación anterior, Yamilette, y poco después nacieron sus dos hijos Jeremy, de 26 años, y Jesaaelys, de 29.

Precisamente fue un mensaje de su hija en las redes sociales uno de los indicios que, hace meses, dieron rienda suelta a los rumores de crisis en el matrimonio. La joven Jessaelys compartió en sus historias de Instagram que no pasaban por un buen momento: "Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada".

González, que ha acompañado al artista durante toda su vida profesional, se convirtió con el tiempo en empresaria y gestora de las finanzas del cantante. Durante casi 30 años de matrimonio, la pareja se ha mostrado feliz y enamorada en las redes sociales, donde se acumulan numerosas fotos, vídeos y recuerdos en familia.