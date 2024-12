Daddy Yankee anuncia su divorcio tras más de dos décadas de matrimonio con Mireddys González y dos hijos

Daddy Yankee y Mireddys González, que han sido pareja durante más de 20 años, han puesto fin a su relación.

Así lo ha confirmado este lunes el cantante puertorriqueño, que ha lanzado un comunicado en el que asegura que ha sido ella quien ha tomado la decisión de divorciarse. El matrimonio arrastraba una crisis desde hace meses, según ha reconocido, y los rumores sobre la ruptura nacieron a raíz de que la pareja dejase de seguirse en las redes sociales.

"Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys", asegura el artista, recalcando un profundo agradecimiento a su esposa. "Respeto la decisión de Mireddys y agradezco el tiempo que compartimos, lleno de bendiciones y valores, de amor y con una hermosa familia que seguirá siendo nuestra prioridad. Este no es un momento fácil, pero entiendo que es parte de mi proceso de vida. Corresponde aceptar y continuar", explica.

Además, ha pedido respeto y privacidad en estos momentos tan delicados. "Gracias por su apoyo incondicional", termina. "Estas serán mis únicas declaraciones".

Rumores de infidelidad

La noticia llega después de que el cantante, cuyo nombre real es Ramón Ayala, haya sido relacionado en las últimas semanas con la presentadora colombiana Jessica Cediel. Ninguno de los dos ha confirmado que exista niguna relación sentimental entre ellos, pero su cercanía y mensajes cruzados en las redes sociales levantaron sospechas.

Mireddys González, su gran amor desde hace más de 20 años

Daddy Yankee y Mireddy González se conocen desde la infancia. Su amor y su pasión era tal que en 1995, con solo 17 años, decidieron casarse en Puerto Rico y dar el primer paso para formar una familia.

Él ya tenía una hija de una relación anterior, Yamilette, y poco después nacieron susdos hijos Jeremy, de 26 años, y Jesaaelys, de 29.

Precisamente fue un mensaje de su hija en las redes sociales uno de los indicios que, hace meses, dieron rienda suelta a los rumores de crisis en el matrimonio. La joven Jessaelys compartió en sus historias de Instagram que no pasaban por un buen momento: "Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no sentir, no pensar, no nada".

González, que ha acompañado al artista durante toda su vida profesional, se convirtió con el tiempo en empresaria y gestora de las finanzas del cantante. Durante casi 30 años de matrimonio, la pareja se ha mostrado feliz y enamorada en las redes sociales, donde se acumulan numerosas fotos, vídeos y recuerdos en familia.