Qué ha pasado entre Tom Cruise y su hija Suri: por qué y desde cuándo no tienen relación

Los hijos de famosos están rompiendo vínculos con sus padres. Así han hecho los hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie, del que se han quitado el apellido del actor por las acusaciones de maltrato al protagonista de Troya, y ahora Suri, la hija de Tom Cruise, parece que toma la misma decisión con su padre.

La hija de 18 años que nació fruto del amor de Tom Cruise y Katie Holmes, se ha graduado este fin de semana en la escuela secundaria Fiorello H. LaGuardia of Music, Art and Performing Arts de Nueva York. Y en la orla el nombre de la joven aparece como Suri Noelle, usando así el apellido original de su madre en lugar del 'Cruise' de su padre, tal y como recoge Page Six.

Desde hace un tiempo se conocía que Suri y Tom no tenían demasiado vínculo, pero esta decisión deja claro que padre e hija han podido romper su relación definitivamente.

Además de por la ausencia de su apellido, otra de las pruebas que demuestran el actual distanciamiento de padre e hija es que el actor estaba en el concierto de Taylor Swift en Londres mientras Suri celebraba su graduación en Nueva York. Su madre, Katie Holmes, ha sido la que la ha acompañado en la ceremonia, en la que se han repartido listas y recuerdos de los jóvenes estudiantes graduados.

Tom Cruisse y Suri llevan más de doce años distanciados. La última vez que se los vio juntos fue en 2012, cuando la pequeña tenía 6 años, y desde entonces parece que no se habrían vuelto a ver.

Según detalló la actriz y exciencióloga Leah Remini en 2020, Cruise estaba esperando a que Suri cumpliera los 18 años para volver a acercarla a la fe de la cienciología, iglesia a la que pertenece el protagonista de Misión imposible.

Pero Suri se convirtió en mayor de edad en abril de este 2024 y, lejos de haber retomado su relación, la joven ha decidido no usar más su apellido.

La cienciología, un problema

Aunque no se conocen específicamente los motivos de la falta de relación de Suri y Tom, todo apunta a que es por culpa, precisamente, de la cienciología.

Esta fe completamente de pago es un sistema de prácticas y creencias religiosas que en 1954 fue desarrollado por L. Ron Hubbard. Según se describe, la teoría apunta a que los humanos son seres espirituales inmortales que olvidaron su verdadera naturaleza.

Con el fin de liberarse de la carga negativa, los creyentes de la cienciología acuden a auditorías, sesiones donde se incita a revivir los hechos y experiencias traumáticas.

Esta disciplina considera que los adeptos no deben tener vínculos con determinadas personas que no predican sus creencias, Katie Holmes era una persona represiva, y asimismo su hija, Suri, según defiende la actriz Remini. De hecho, la madre de la joven y la propia niña frecuentaron la teoría hasta que, por alguna razón, los padres debían abandonar durante seis meses de la pequeña, y la actriz se negó y se alejó del sistema.

Fue entonces cuando comenzó a fraguarse el fin del matrimonio.

Un distanciamiento del sistema

En ese momento, Suri había comenzado a ir al jardín de infancia Village Leadership Academy, un centro privado fundado por Will Smith y Jada Pinkett-Smith con vínculos con la cienciología, y tras lo ocurrido, Katie Holmes decidió sacarla de ahí. Un año después la escuela cerró.

No hace falta indagar demasiado para saber si la cienciología influyó en la separación de Tom Cruise y Katie Holmes: el propio actor aseguró después de su divorcio que su fe había jugado un papel importante en el distanciamiento de su exmujer. Desde ese momento, no se ha visto al intérprete y a su hija Suri juntos.

Desde que se separó de Holmes, Cruise le pasa al año 400.000 dólares a la madre de su hija, al menos hasta que Suri ha cumplido los 18 años. Ahora, se desconoce cuál es la situación, pero el cambio de apellido apunta a que, definitivamente, Tom ha salido de la vida de Suri.