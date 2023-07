Qué se sabe del estado de salud de Amaia Montero tras su operacion e ingreso en la UCI

Las alarmas saltaron la semana pasada, cuando se supo que la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh había tenido que quedarse ingresada en Cuidados Intensivos tras pasar por quirófano para una intervención quirúrgica.

El miércoles de la semana pasada la preocupación inundó los corazones de los miles de fans de Amaia Montero.

El programa Espejo Público informaba del ingreso de la cantante durante 10 días en la UCI del hospital madrileño Beata María Ana. Al parecer, la cantante había pasado un "postoperatorio complicado" tras no seguir adecuadamente las recomendaciones y directrices médicas. Acababa de ser intervenida por "un problema en un dedo" .

A pesar de que la cirugía requirió un breve paso por la Unidad de Cuidados Intensivos, el entorno de la artista recalcaba a Ok Diario que la cantante "está bien" y restaban importancia y gravedad al asunto.

Idoia Montero, hermana de Amaia, confiesa no estar pasando por un buen momento

Casi una semana después de aquello, continúa el secretismo alrededor del estado de salud actual de Amaia Montero. Solo su hermana, Idoia Montero, se ha pronunciado para asegurar que se trata de un "momento complicado"

Fue hace unos días, cuando el programa de Antena 3 conseguía hablar con ella después de días intentando contactar sin éxito. Idoia respondía al teléfono para decir, con voz compungida: "Estoy pasando por un mal momento".

Fue el redactor Álex González el que se encargó de dar los detalles de la videollamada. Aunque la hermana de la cantante no dio muchos datos, lejos de tranquilizar, su estado provocó todavía más preocupación.

"Con voz apagada, cuando menos preocupante, nos dice que no nos va a dar detalles, que se va a mantener como ha estado hasta ahora, sin dar declaraciones", detallaba.

"Nos dice, siempre muy educada, que agradece la preocupación que estamos teniendo en estos momentos por Amaia Montero, pero nos recalca que mantengamos el respeto. Nos dice que este es un momento delicado, el que están pasando. Nos ha tenido que colgar porque ha dicho, literalmente: 'Me pilláis esperando una llamada de urgencia, os tengo que dejar'", explicó, sin coder concretar más detalles sobre el estado de salud de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh.

El redactor hizo hincapié en las conclusiones que se podían extraer de la breve conversación.

"El tono y las palabras de Idoia denotan que hay preocupación. Lo digo porque si fuese una intervención quirúrgica sin mayor importancia se cuenta, pero parece que hay cierto secretismo", dijo.

La foto que preocupó a sus fans y su entorno

Fue a finales del año pasado cuando un movimiento en las redes sociales de la cantante despertó una severa preocupación por su estado de salud.

Primeras reacciones sobre el estado de salud de Amaia Montero

La cantante publicaba un selfie en blanco y negro con un evidente aspecto desmejorado, pero lo más llamativo fueron las palabras que utilizó para titular la publicación: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

Rápidamente su entorno acudió a su auxilio y, arropada por su familia, ingresó en una clínica de Navarra durante mes y medio con el objetivo de cuidar su salud mental.