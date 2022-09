¿Qué ha sido de Elizabeth Chambers, exmujer de Armie Hammer? Un documental ahonda en la vida del actor acusado de canibalismo

Armie Hammer es protagonista de una serie documental de tres episodios que ahonda en sus secretos familiares y saca a la luz los escalofriantes mensajes que el actor de 36 años enviaba a sus conquistas, incluso cuando todavía estaba casado con su ahora exmujer, Elizabeth Chambers.

Varias mujeres que tuvieron relaciones con el protagonista de Call Me By Your Name se ponen delante de las cámaras para contar cómo empezaron sus relaciones y cómo, poco a poco, el actor fue cambiando su forma de comportarse llegándoles a hacer propuestas inquietantes y llegando también a violarlas.

Una de ellas, Courtney Vucekovich, empezó su relación con el actor solo unos meses antes de que Armie Hammer y Elizabeth Chambers anunciasen su separación de muto acuerdo en julio de 2020, tras una década juntos. Dos años después y, tras estrenarse el documental House of Hammer, la pregunta es dónde está ahora Elizabeth Chambers. ¿Qué ha sido de ella? ¿Qué opina de las acusaciones? ¿Por qué no sale en el documental?

Armie Hammer y la actriz Elizabeth Chambers en los Oscar 2018. // Gtresonline

¿Dónde está ahora Elizabeth Chambers, exmujer de Armie Hammer?

Elizabeth Chambers solo sale mencionada en el documental y lo cierto es que desde que saltó el escándalo apenas ha salido en público. Solo una vez se ha manifestado sobre las acusaciones a su exmarido.

En febrero de 2021 rompió su silencio y escribió un largo mensaje en Instagram.

“Durante semanas, he intentado procesar todo lo ocurrido. Estoy en shock, con el corazón roto y devastada”, escribió Chambers. "Dejando de lado mi corazón destrozado, estoy escuchando, y seguiré escuchando y aprendiendo acerca de estos delicados asuntos. Ni siquiera me había dado cuenta de todo lo que no sabía”.



“Apoyo a cualquier víctima de ataques y de abusos y animo a todo aquel que haya experimentado este dolor a que busque la ayuda que necesite para curarse. En este momento, no comentaré nada más sobre este asunto. Mis únicos focos y puntos de atención seguirán estando en nuestros hijos, en mi trabajo y en curarme durante este tiempo terriblemente complicado. Gracias por vuestro amor y apoyo, y gracias de antemano por vuestra constante amabilidad, respecto y consideración por nuestros hijos y por mí mientras encontramos el modo de seguir avanzando”, añadió en su publicación.

Meses antes Chambers y Hammer habían compartido en sus redes la decisión de separarse. "Ha sido un viaje increíble, pero juntos decidimos pasar página y dejar atrás nuestro matrimonio", escribieron en Instagram, manifestando que sus hijos serían su prioridad a partir de entonces.

Ha cumplido su palabra y sus hijos Harper y Ford son los protagonistas de su vida (al menos de sus redes sociales) y tampoco ha vuelto a hablar del escándalo en el que está envuelto su exmarido, con quien según la revista People mantiene un contacto estrecho.

El pasado 18 de julio publicó una foto de Hammer de vuelta a Los Angeles tras haber pasado un tiempo fuera en rehabilitación y que lo había hecho para reunirse con su exmujer y sus dos hijos.

La imagen salió a la luz días después de que Variety publicase otras fotos de Hammer trabajando como vendedor de tiempo compartido en un resort de las islas Caimán. Su abogado negó que fuese él, pero TMZ publicó otras imágenes que servirían para contradecir al letrado.

Según Variety, el actor vive arruinado ya que su padre, heredero de una de las grandes sagas del petróleo de Estados Unidos, ya no le ayuda y le ha cortado el grifo. De ahí que se pusiese a trabajar.

Y allí a las islas Caimán se desplazó su exmujer, Elizabeth Chambers, junto a sus dos hijos en mayo como ella misma mostró en Instagram. Compartió una foto de los tres y, según People, llegó a subir una publición a Stories junto al actor. “El año pasado no ha sido fácil, ella y Armie siempre se han querido”, apunta en la revista una fuente cercana. "Lentamente están resolviendo las cosas como pareja, pero ser padres de sus dos hijos siempre será lo primero”.