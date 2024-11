Quién es la actriz Candela Serrat: su relación con Joan Manuel Serrat, su marido Daniel Muriel y sus hijos

Candela Serrat Tiffón es una actriz española nacida el 14 de noviembre de 1986 en Barcelona, aunque actualmente reside en Madrid. A sus 38 años, es una figura consolidada en la interpretación, sobre todo en el mundo del teatro.

Sin embargo, Candela Serrat dio el salto a la fama en 2015 con su papel en la serie Seis hermanas, donde interpretó el personaje de Celia Silva Torrealba hasta 2017. Su último trabajo en la pequeña pantalla tuvo lugar entre 2022 y 2023, cuando dio vida a Julia Riaza en la serie Servir y proteger.

Candela Serrat, hija de Joan Manuel Serrat

Candela Serrat es hija de Joan Manuel Serrat y de la modelo Candela Tiffón, quienes se casaron en el año 1978. Así, la actriz, que se llama igual que su madre, es la menor de los tres hermanos: Manuel Serrat Domènech (1969) y María Serrat Tiffón (1979).

Durante su paso por Pasapalabra en noviembre de 2024, Roberto Leal quiso felicitar a la actriz por el Premio Princesa de Asturias de las Artes otorgado a su padre Joan Manuel Serrat en reconocimiento a su trayectoria. "Estoy orgullosísima del padre que tengo, del trabajo que ha puesto en su vida, sobre todo del ser humano excepcional que es, de cómo dice las cosas y lo que piensa. Cada vez que alguien me dice que le quiere mucho, yo todavía me hincho más de amor", respondió Candela Serrat.

Joan Manuel Serrat, Candela Tiffón y Candela Serrat en 2011 | Gtres

La familia de Candela Serrat: dos hijos con Daniel Muriel

Candela Serrat está casada con el actor Daniel Muriel desde 2019, cuatro años después de iniciar su relación sentimental. Por supuesto, ambos se conocieron por motivos profesionales, ya que coincidieron en el rodaje de Seis hermanas.

La pareja se casó en la isla de Menorca en una ceremonia civil y privada, donde los únicos invitados fueron personas íntimas. La novia tuvo como padrino a su padre, y fue vestida por la diseñadora Rosa Clará. En su lugar, Dani Muriel llevó un traje del diseñador y amigo Félix Ramiro.

Candela Serrat y Daniel Muriel en 2024 | Gtres

Candela Serrat y Daniel Muriel tienen dos hijos. Mérida, la mayor, ha cumplido cuatro años en 2024.

En septiembre de 2024, Europa Press y Gtres preguntaron a la pareja cómo era Joan Manuel Serrat como abuelo. "Se le cae la baba con todos y cada uno de sus nietos. Es un superabuelo", dijo el actor sobre su suegro.

Su segundo hijo se llama Dani Serrat Muriel, y nació el 2 de agosto de 2024. "No hay nombre con mejor energía para recibirte en este mundo que aquel en el que pienso y trae a mi mente todo lo bonito que he vivido y todo lo bonito que me queda por vivir", dijo la actriz en referencia al nombre que comparten su hijo y su marido.

"El nombre del amor de mi vida x2, pero con nuestro familiar twist… Mi cuarteto. Us estim-ho fort", añadió en una publicación de Instagram donde informó sobre el nacimiento del pequeño.